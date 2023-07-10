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水情不佳連三年配合休耕 衝擊後壁稻業

聯合報／ 記者謝進盛黃于凡／連線報導
嘉南二期稻作因水源不足休耕二萬八千多公頃，台南後壁衝擊大，地方憂心不已。記者謝進盛／攝影
嘉南二期稻作因水源不足休耕二萬八千多公頃，台南後壁衝擊大，地方憂心不已。記者謝進盛／攝影

由於水情不佳，農委會前天宣布嘉南二期稻作三至六組二萬八千多公頃全面休耕，其中，台南市後壁區占三千公頃，農民憂心後壁已連三年一期稻作都休耕，常態性休耕影響地力恢復，衝擊稻米相關產業；有青農感慨因休耕被迫打零工為生，「再這樣搞下去，不僅是離農，根本是滅農」。育苗業者也抱怨繼續休耕，未來育苗業恐消失。

農田水利署嘉南管理處及農糧署南區分署都表示，休耕是缺水考量下不得不的決定，若不休耕，整體衝擊會更大，會持續向農民溝通、說明；後壁區農會也將邀農民開會討論因應措施，設法降低衝擊。

後壁區農田因水庫缺水及配合大區輪灌節水政策，已連續三年一期稻作都休耕，今年二期稻作又被迫休耕，讓地方憂心忡忡。「非常無奈。」後壁區芳榮米廠負責人張柏亮說，碾米廠有固定合作的農民，這幾年休耕打亂穩健生產，且農地休耕太久，日後要復耕得花更多心力才能恢復地力，休耕成常態對產業不利。

「去年休耕，有些青農為了生計只好去工地打零工。」台南市後壁青農聯誼會長林柏宏說，農委會對休耕雖有相關補償，但許多租地耕作的青農必須和地主「平分」，還要負擔整地費用，實際分到金額不多，根本無法養家。

林柏宏表示，正常耕作每公頃稻米收成約有十萬元利潤，若改種高粱或玉米雜糧，利潤不到一半，許多青農響應「小地主大佃農」政策，多年前都貸款購買農機，他也貸款兩百萬元，多年努力耕作償還仍剩一百萬元，一旦遇到休耕經濟壓力大，這樣動輒休耕，不僅是逼農民離農，根本是要滅農。

台南育苗業者說，近年頻休耕，政府補償方案根本無法彌補業者損失，再這樣下去，育苗業恐消失，尤其為發展工業，農業用水總被排擠、犧牲，希望政府能照顧農民生計。

嘉義縣農民說，休耕與否希望農委會早點公告，不要等到七月才宣布，讓農民措手不及。

農民 青農 台南

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