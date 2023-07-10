冷眼集產銷調節淪撒錢 陳吉仲扭曲農業

二○一一年，時任中興大學應用經濟系特聘教授的陳吉仲曾說，要改正錯誤農業補貼政策；二○一六年，蔡英文政府執政後，尤其陳吉仲接任農委會主委後，台灣農業卻愈來愈走向福利補貼，不僅農業發展基金每年產銷調節緊急處理預算愈編愈多，超支情況也成常態。「陳教授」變成「陳主委」後，把農業補貼用得淋漓盡致，但將農業當作社福救濟在餵養，扭曲也弱化了農業。

產銷調節是國內農業的老問題，官方所謂的調節，說穿了就是「補貼」，以致產銷調節預算年年超支。乾旱水災減產要調節，風調雨順增產也要調節，甚至有品項幾乎年年產銷失衡，讓人不禁懷疑，究竟調節了什麼？今年補貼措施則更勝一籌，補貼到進口農產品，連進口雞蛋、進口豬都受惠。

事實上，農業補貼全世界都會做，但補貼完能否提升產業轉型、解決問題才是關鍵。農委會卻長年拋棄專業，每每產銷失衡就出手補貼，農民當然大可放心、漫無目地栽種，反正賣不出去，有政府會幫忙收拾，農產品質自然難長進。更因政府過度介入撒錢補貼，不僅打亂市場機制，也讓產銷失衡更加無限輪迴，惡化農業體質。

農委會將補貼超支推給「氣候變遷」。氣候變遷是存在的事實，但我國農業政策又做了哪些因應與調適？實際上，絕大多數的政策，一旦抽掉補助就歸零，以致到第二年，問題仍存在；且調節金額不斷超支飆高，真正用在做農業基礎研究、育種抗旱抗澇的經費卻少得可憐。

農委會八月一日將升格為農業部，理應一改錯誤作法，徹底檢討農業結構性問題，真正回歸到調節產銷體質。然而有機會成為首任農業部長的陳吉仲，不僅是在位最久的農委會主委，更是長年無視審計部與立法院報告監督的「陳主委」。

外界實在很難期待，如此作為的「陳主委」，升格為「陳部長」後，就會換腦袋；若「陳部長」依舊以產銷調節之名、行討好之實，台灣農業的未來，恐怕很難跟著農業部共同升格。