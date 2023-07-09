行李限制一次看：哪些東西不能放進托運行李？哪些絕對不能上機？

搭飛機出國，不是所有東西通通丟進行李箱就行！究竟哪些東西應該放進要托運行李箱，哪些東西又該放進隨身行李？

托運行李要注意什麼、不能放什麼？

托運行李時，必須使用堅固的行李箱將行李裝好，確定內容物在正常運載的狀況，不會破損、導致其他內容物受損。各航空公司的托運行李都有行李體積、重量限制，詳請請見托運行李規定。

1.貴重物品

因航空公司托運行李不負保管責任，因此貴重物品、個人重要物品、易碎物品不可托運，如：金錢、珠寶、貴重礦石、銀器，有價證券、流通票據、急用藥品、護照、身份證明文件等。

2.易腐物品

海鮮、肉品、冷凍食品等。

3.電子煙

電子菸、電熱式菸品、電子菸霧化器或電子尼古丁供應器等物品，僅可置於手提行李內。（衛生福利部及海關規定，進入台灣的旅客，不可攜帶電子菸、電子菸油及電熱式菸品。） ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

4.打火機、安全火柴

一律不可托運，僅能隨身攜帶，每人僅限攜帶一個打火機。

5.鋰電池相關設備

行動電源或相機備用電池等，不可托運，皆須放置於隨身行李中。

含鋰電池之電子設備如需上機，應確認設備處於完全斷電狀態。依鋰電池電容量大小，分為不可帶上機、可帶至客艙、可托運等類別。詳細資訊須見各航空公司「電子設備和鋰電池」規定。（中華航空、長榮航空、星宇航空）

手提行李、隨身物品要注意什麼？

旅客搭乘飛機時，可依航空公司規定攜帶1件或多件物品，進入客艙。通常包含：登機箱、手提袋、西裝袋⋯⋯。

1.手提行李尺寸及重量限制

每家航空公司都有手提行李的尺寸及重量限制，超重或過大的手提行李，必須改為托運，且若手提行李已超過免費托運行李額度，航空公司會收取超重（超件）行李費。

通常手提行李尺寸規範為，包含輪子、把手及側袋，長寬高不可超過56公分、36公分、23 公分，重量不可超過7公斤，詳情請參見各航空公司手提行李尺寸限制。

2.必須妥善放置

帶上飛機客艙的手提行李，必須要放進行李置物櫃或座椅下方。根據長榮航空、星宇航空手提行李妥善放置定義：

●手提行李放置於置物櫃內：須符合安全原則，必須讓空服人員能輕易的關閉箱門，且開啟置物櫃時行李不會掉落。

●手提行李放置於座椅下方：必須有前擋及側擋，避免行李滑入通道；不可妨礙旅客在通道上移動。

●不得放置於身上。

有哪些「個人物品」可以帶上機？

除了符合規定件數的手提行李之外，多數航空公司允許旅客再多攜帶1件個人隨身物品登機，通常尺寸限制為長寬高40公分、30公分、10公分，3邊總長不得超過80公分。

1.個人物品類型

●手提電腦。

●個人皮包、小背包、公事箱。

●輕型相機、相機背袋或望遠鏡。

●雨具：雨傘、雨衣。

●限量免稅商品。

●嬰兒於航程中需要的奶瓶與食物。

●航程中的閱讀讀物。

●航程中的食物。

2.放置規範

●以上個人物品應比照手提行李的放置原則，應置於座椅下或上方置物箱，不可滑動或掉落、阻礙取用緊急裝備與通道。

●若獲得允許，可放置於座椅椅袋。

●如有放置重要文件、護照、錢包等貴重物品的小背袋，可先繫好安全帶，再固定於身上。

有哪些「特殊物品」可以帶上機？

旅客因為有特殊需求，獲准帶進入客艙的物品。如符合手提行李尺寸限制，得置於座椅下方或置物櫃；若超出手提行李限制，則須改為托運行李運送，或購買機票以客艙佔位行李方式處理。

1.特殊物品類型

●拐杖、手仗、義肢等助行設備。

●嬰兒車、嬰兒搖籃等嬰兒用品。

●醫療器材或醫療輔助用品。

●花瓶、螢幕、畫作等包裝好的易碎物品。

●樂器。

2.放置規範

●以上特殊物品應比照手提行李的放置原則，須妥善放置於座椅下方或上方置物櫃。行動輔具如放置在置物櫃內有滑動的可能，可在不阻礙通道的前提下沿艙壁放置。

●攜帶易碎品上機時，應妥善包裝、確保物品意外碎裂時不會散裂，才可攜帶上機。

●樂器尺寸限制依各航空公司而有不同，如超過尺寸，應以托運或購買機票的方式額外處理。

旅行小物

旅客可自備於搭機時使用的舒適用品，如充氣氣墊、多功能行李箱。如欲使用相關物品，應在訂位時，就先告知訂位人員會攜帶旅行小物上機，以安排適當座位。

搭乘班機時，應在不影響其他乘客、不損害機上座椅的前提下使用；飛機起降、滑行期間皆不可使用。

隨身行李有限制嗎？手提行李不能帶什麼？

充電器可以帶上飛機嗎？

行動電源可以帶上飛機客艙，但不可托運。

筆電、平板電腦可以帶上飛機嗎？

筆電、平板電腦等3C產品，可以帶上飛機。只要關閉電源後，也可以放在行李箱托運；但托運可能有受撞擊而損壞的風險，還是帶上飛機較保險。

藥品可以帶上飛機嗎？

個人藥品可以放置於隨身行李帶上飛機，如藥品需冷藏，可以準備保冰袋和保冷劑。但因各個國家對旅客攜帶藥品入境的管理不同，在入境他國前要依各國規定確認。

食物可以帶上飛機嗎？

旅客可以攜帶符合機場安全准則，並能通過安檢的食物登機。但每家航空公司對於食物是否能帶上飛機的規範不同，例如酷航、虎航、亞航皆禁帶外食，應此搭機前應詳閱航空公司規定。

液體、噴霧劑、凝膠狀物體可以帶上機嗎？

帶上飛機的液狀物體必須以透明容器承裝，每樣不得超過100毫升、總容量不超過1公升。所有容器應將裝進20公分*20公分以內、有拉鏈的塑膠袋，每人限帶一個塑膠袋。

＊免稅品：如購買液狀免稅品，也須符合上述規定，若不符規定，有可能在過境、轉機的安全檢查點被丟棄。因此購買液狀免稅品的最佳時機，為最後航段、過完安全檢查後。

酒可以帶上機嗎？

酒水一律托運，單一容器必須小於5公升，每人攜帶總量也不可超過5公升。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

75%消毒酒精不屬於酒水，而是醫療用品，若要手提帶上飛機，應分裝在100毫升的透明容器內。若想托運酒精，單瓶不應超過500毫升，總量與香水古龍水等梳妝用品及一併計算，不可超過2公升。

哪些東西不能上飛機？

絕對禁止放置於行李中的東西包含：違反旅程過程中各地政府規定者、活體動物（預先訂位的寵物除外），以及因重量、體積、數量限制，經航空公司判斷，不適合運送者。

以下物品也要特別注意：

1.危險物品

●壓縮氣體、腐蝕性物質、爆裂物、易燃物品、放射性物品、氧化物品、毒物等危險物品。

●武器、刀具、槍型物品。

●運動設備。

2.鋰電池相關物品

裝有鋰電池、且「無法防止意外啟動保護措施」的物品，不可托運也不可手提。如：防風打火機、電擊棒。

3.小型代步工具

包含電動平衡輪、電動獨輪車、浮力滑板等，不管電池是否為鋰電池，因為代步工具有起火的風險，不管托運或手提皆不可攜帶。

4.鉛酸電池

任何使用鉛酸電池的產品，如：含鉛酸電池的充電式LED燈、手電筒及電蚊拍等。

參考資料：中華航空行李基本須知、長榮航空行李資訊、星宇航空行李訊息

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