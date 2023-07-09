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洪曉蕾「會厭炎」急性感染插管急救 醫曝關鍵症狀：國內不少見

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
名模洪曉蕾會厭炎感染，醫師指出感染關鍵症狀為「口水吞不下去」。圖／取自臉書
名模洪曉蕾會厭炎感染，醫師指出感染關鍵症狀為「口水吞不下去」。圖／取自臉書

名模洪曉蕾爆出在西班牙突發急性感染，緊急插管搶救，前夫王世均日前透露是感染「會厭炎」，目前經手術治療，病情穩定。三總耳鼻喉頭頸外科部主治醫師劉紹正表示，「會厭炎」在國內並不少見，很多民眾喉嚨出現疼痛時，就會自行就醫，「其實沒那麼可怕」，但研判洪曉蕾由於人在國外，不適症狀可能有一陣子了，延誤病情才會那麼嚴重。

洪曉蕾日前帶兒子在西班牙旅遊時，因感染會厭炎，病情嚴重，一度插管於加護病房治療，所幸手術相當成功，現在已轉進一般病房。

劉紹正表示，會厭是蓋住氣管的軟骨結構，一旦發炎、腫脹時，可能會完全擋住呼吸道入口，導致無法呼吸、窒息死亡，會厭炎好發於鏈球菌、嗜血桿菌感染，罹病族群為20歲後，特別是40至50歲以上族群最多，初期症狀與感冒類似為呼吸喘、喉嚨痛，嚴重時恐引發吞嚥困難，口水會吞不下去，甚至須將口水吐出來，臨床曾遇到病情嚴重病患，到院時來不及插管，緊急氣切才救回一命。

劉紹正說，會厭炎治療為使用第二或第三代盤尼西林抗生素治療，療程約需10至14天，提醒若有感冒症狀後，經服用感冒藥2至3日後，出現喉嚨愈來愈痛、發燒等症狀，尤其是「口水吞不下去」，就得趕緊就醫診斷。

手術 洪曉蕾

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