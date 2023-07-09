台鐵列車驚見這款插座 內行疾呼「別亂充」：手機恐直接掛掉

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見台鐵列車上一處插座寫著「旅客請勿使用」標語，不料上頭蓋子卻已半開，疑似遭到旅客充電使用，讓他驚呼「看來是來不及了」，掀起廣大網友們熱議。

貼文一出，留言區也釣出內行疾呼「建議不要用」，並解說原理。網友解釋，由於台鐵車輛採用交流電，過 中性區間【中性區間】兩交流變電站供電區域的分隔處。 時會切斷電流，該插座沒有配穩壓器，加上偶爾出現的突波（瞬間電流），整趟車幾十次下來，個人電子裝置還是容易造成受損，「在家應該不會對充電的手機，沒事拔插頭又插回去好幾十次吧」。

對此，網友們紛紛表示，「被你發現，準備使用？」、「叫你不要用絕對是有原因的，你就別用，不需要好奇。免得到時候機器壞了，或是發生短路之類的，要怪到人家身上」、「上面都寫旅客不要使用了」、「看過還有人帶延長線拉到後面座位用的」、「萬一充電器是廉價貨，直接擊穿，手機有可能就掛了」。

事實上，過去就有民眾無視標語，擅自使用該插座。據報導，台鐵公司指出，該插座電壓110V是給維護單位清潔車廂時使用，且列車經過中性區間，電壓有瞬間切斷、瞬間閉合的情形，可能會對3C設備造成損害，因此並沒有開放給旅客。

另外，若於列車上竊電，台鐵還能追究旅客竊電罪。如果真的想充電，付費區內的座位就有設置；車廂的部分只有普悠瑪車廂行李區及型號EMU3000的騰雲座艙，有提供充電服務。