今明持續酷熱 周二起水氣增多、高溫略降

受太平洋高壓及吹西南風影響，全台持續酷熱，台北盆地及花東縱谷局部地區出現逾37、38度高溫，而各地平均氣溫約在24至36度之間。明日太平洋高壓稍減弱，午後山區會有局部短暫雷陣雨機率。

氣象局下午持續針對12縣市發布高溫資訊，西南風影響，台北盆地為紅色燈號，有連續出現38度高溫機率；花蓮地區為橙色燈號，可能出現38度高溫；其他地區為有連續出現36度高溫機率的橙色燈號，提醒民眾多喝水防中暑。