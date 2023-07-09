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今明持續酷熱 周二起水氣增多、高溫略降

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
受太平洋高壓及吹西南風影響，全台持續酷熱，炎炎夏日家長抱著幼兒在新店陽光運動公園戲水區，享受偌大水柱灑在身上的清涼感。記者侯永全／攝影
受太平洋高壓及吹西南風影響，全台持續酷熱，炎炎夏日家長抱著幼兒在新店陽光運動公園戲水區，享受偌大水柱灑在身上的清涼感。記者侯永全／攝影

受太平洋高壓及吹西南風影響，全台持續酷熱，台北盆地及花東縱谷局部地區出現逾37、38度高溫，而各地平均氣溫約在24至36度之間。明日太平洋高壓稍減弱，午後山區會有局部短暫雷陣雨機率。

氣象局下午持續針對12縣市發布高溫資訊，西南風影響，台北盆地為紅色燈號，有連續出現38度高溫機率；花蓮地區為橙色燈號，可能出現38度高溫；其他地區為有連續出現36度高溫機率的橙色燈號，提醒民眾多喝水防中暑

今、明兩天仍是晴朗炎熱天氣，因午後對流雲系發展旺盛，南投、雲林及嘉義山區會有局部大雨發生機率。周二至周六因風向轉東南風，水氣增多、高溫略降1、2度，但各地仍偏熱。午後山區雷陣雨範圍擴大，西部各地也有午後局部雷陣雨機率。

吹西南風影響全台高溫炎熱，家長與子女在新店陽光運動公園戲水區，互噴水槍消暑。記者侯永全／攝影
吹西南風影響全台高溫炎熱，家長與子女在新店陽光運動公園戲水區，互噴水槍消暑。記者侯永全／攝影
周日北台灣持續酷熱，家長與小孩在新店陽光運動公園戲水區，享受被水柱噴灑的暢快。記者侯永全／攝影
周日北台灣持續酷熱，家長與小孩在新店陽光運動公園戲水區，享受被水柱噴灑的暢快。記者侯永全／攝影

高溫 氣象局 中暑

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