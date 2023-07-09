一張圖看天氣！「火烤蕃薯」稍緩 這日起午後雷雨下到周末

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聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局持續發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱。記者余承翰／攝影
中央氣象局持續發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱。記者余承翰／攝影

全台連日酷熱，猶如「火烤蕃薯」，花蓮縣玉里鎮38.3度測得今日最高溫。中央氣象局下午發布明日12縣市高溫燈號，但明天起，太平洋高壓減弱，各地高溫有望減緩，午後雷陣雨範圍也會逐日擴增。

中央氣象局觀測，今天截至下午5時許，花蓮縣玉里鎮38.3度最高溫、北市士林區、花蓮縣玉里鎮（安通山觀測站）也測得37.9度、花蓮縣富里鄉37.8度、台東縣鹿野鄉37.4度。

中央氣象局今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、雲林及嘉義山區至今晚有局部大雨發生機率。

中央氣象局今天傍晚發布高溫燈號，明日中午前後，台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。基隆市、台中市、雲林縣為黃色燈號。

中央氣象局預報員張承傳表示，周一太平洋高壓減弱，各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍擴展至近山區平地，山區、西半部平地有局部短暫陣雨，桃園以北、花東縱谷、苗栗以南近山區仍要留意局部36度以上高溫。

明晚至周三，水氣增加，各地普遍高溫32度至35度，南部近山區平地36度，午後雷雨範圍更大，各地山區、西半部平地有機會降雨，台東、恆春半島持續有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。周二清晨至上午，中南部及澎湖有零星降雨。

周四至周日，水氣更多，南方雲系帶來水氣，東半部、恆春半島局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨

中央氣象局下午發布明日12縣市高溫燈號，但明天起，太平洋高壓減弱，各地高溫有望減緩，午後雷陣雨範圍也會逐日擴增。圖／中央氣象局提供
中央氣象局下午發布明日12縣市高溫燈號，但明天起，太平洋高壓減弱，各地高溫有望減緩，午後雷陣雨範圍也會逐日擴增。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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