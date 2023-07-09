待室內也中暑！7旬翁廟裡參拜熱暈 醫：「說話變慢」快降溫

全台氣溫居高不下，北部地區普遍可達35、36度以上，在戶外熱傷害民眾不少，但反而忽略在室內也有中暑、熱衰竭，像是在廟裡參香的長輩，從事室內裝修工人等。

部立台北醫院急診醫學科副主任金冠成說，近期有位70來歲的阿伯，到廟裡參香、閒逛，卻因廟裡沒有冷氣，氣溫過高昏厥；也有工地工人忙於工作，沒有補充水分排汗協助散熱，導致全身無力，容易勞累提不起勁等，或是長期間臥床的長輩，雖然室內溫度不像戶外炎熱，但濕度過高無法排汗散熱，也容易導致熱傷害。

金冠成說，民眾若發現自己出現思考變慢、說話語速變慢、體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、頭痛頭暈、噁心嘔吐等情況，應儘速移至陰涼處或冷氣房降溫。此外，金也提醒民眾，隨時補充足夠的水份及電解質，讓身體可藉由排汗散熱，若活動量較大、長時間在外奔波會大量出汗的民眾，建議每20分鐘就補水一次，避免水分流失太快。