谷關牙醫巡迴醫療站進駐10年 中市衛生局感謝付出

台中市大台中牙醫師公會今天在和平區谷關牙醫巡迴醫療站舉辦進駐十周年活動，中市衛生局長曾梓展頒發感謝狀給台中市大台中牙醫師公會及18名牙醫師，感謝公會及醫師們長期的默默付出，為台中市偏鄉及山城地區民眾提供牙科醫療服務，守護市民口腔健康。

曾梓展表示，台中市大台中牙醫師公會承接台中市「偏遠地區牙醫巡迴醫療」服務，義不容辭承擔起照顧台中市偏鄉地區民眾的口腔健康，自民國101年起分別在「石岡」、「谷關」、「新社」地區成立牙醫巡迴醫療站，默默守護山城地區民眾健康，深耕在地服務，在公會及醫療團隊醫師們堅持努力付出下，每年可提供當地或鄰近地區牙醫服務達1000多人次，至今累計服務已超過1萬人次以上。

「谷關牙醫巡迴醫療站」自102年9月起成立，至今已10年，期間由18名充滿愛心的牙醫師輪流排班進駐提供牙科診療服務，每周看診4天，不辭辛勞、風雨無阻，醫師不間斷付出，讓谷關及鄰近地區的居民，可就近享有優質口腔照護，免除看牙齒舟車勞頓、長途跋涉到市區找牙醫的不便。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳彥廷表示，牙科相較於其他類別的醫療，在設備設置、維護及醫事人員招聘各方面，都不容易，醫療站的設置要求更高，困難度也更高；牙醫的偏鄉醫療，不僅給在地民眾口腔疾病治療帶來便利，更重要的是讓在這個地區生活的民眾有醫療上的安全感。