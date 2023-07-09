太熱了！台北市高溫「亮紅燈」 恐飆38度極端高溫

科技海綿清潔力強，是許多婆媽心中的去污好物。但林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出「科技海綿2大禁忌」，因為科技海綿是三聚氰胺和甲醛的聚合物，因此只適用於環境清潔，不宜清洗盛裝食物的碗盤、筷子等餐具和蔬果，另外更忌用溫水擦洗，可能會使其中的有毒物質更容易溶出，增加罹癌風險。

2023-07-09 11:42