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太熱了！台北市高溫「亮紅燈」 恐飆38度極端高溫
中央氣象局發布高溫資訊（紅色），西南風影響，各地天氣晴朗炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今天白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。
今天最高溫為花蓮縣玉里38.3度，其次是花蓮縣安通山37.9度、花蓮縣東里和台北市社子都已37.8度。
花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、新北市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市地區為黃色燈號。
高溫紅色燈號：台北市。
高溫橙色38燈號：花蓮縣。
高溫橙色36燈號：基隆市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。
高溫黃色燈號：桃園市。
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