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晴朗炎熱 花蓮玉里38.3度 氣象局持續發布高溫資訊

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
西南風影響，各地天氣晴朗炎熱。記者曾原信／攝影
西南風影響，各地天氣晴朗炎熱。記者曾原信／攝影

今天平地最高溫出現在花蓮縣玉里38.3度，其次是花蓮縣安通山37.9度、花蓮縣東里37.8度。中央氣象局說，今天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨；大台北地區、花東縱谷及及南部近山區有局部37度以上高溫發生的機率，東南部地區易有焚風發生。

氣象局發布高溫資訊（橙色），西南風影響，各地天氣晴朗炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今天白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。宜蘭縣地區為黃色燈號。

西南風影響，各地天氣晴朗炎熱。記者許正宏／攝影
西南風影響，各地天氣晴朗炎熱。記者許正宏／攝影

高溫 花蓮

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