寓教於樂！ 戲劇教小朋友惜食

劇團演員化身花椰菜，尋找「被孩子吃掉」的方法，並帶小朋友手舞足蹈，傳遞惜食的觀念！如果兒童劇團團長趙志強9日於記者會身著花襯衫、卡其褲的輕鬆打扮說，盼逗趣的戲劇能帶領大小朋友愛護環境。

親子劇「神奇轉生之旅」由環境署委託兒童劇團創造的舞台劇，並於9日於兒童新樂園舉辦首演記者會。該劇改編自環境教育繪本比賽中的得獎作品，主題包括「惜食」、「綠色飲食」「資源回收」與「循環利用」等環保議題，盼透過親子劇的方式，帶孩童從生活落實綠色議題。

主持人開場時，不僅帶動小朋友舞動雙手，更與他們開始玩互動遊戲，向現場觀眾說：「叫叫叫」，小朋友就會回應說：「誰在叫」，主持人就會說出一種動物，小朋友隨即齊聲發出「汪汪汪」、「呱呱呱」或「嘰嘰喳喳」等各式動物叫聲，活潑氣氛籠罩現場。

環保署政務副署長王雅玢上台致詞時，小朋友熱情尖叫，一同大聲說「早安」，展現十足朝氣。她說，生活中靠著少用塑膠袋、自備環保杯或準備環保袋等方式，就對環境都有所助益，這次透過小朋友喜歡的戲劇方式，帶領大小觀眾都能共同愛護環境。

趙自強說，該戲劇中，主角花椰菜因為不夠漂亮，沒有人要吃它，於是踏上旅途尋找「被吃掉」的方法，更遇到番茄、廚師與擅長修東西的「阿修」等角色，傳遞「珍惜食物」的重要性。

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