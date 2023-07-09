醫學中心級專科醫駐診 苗栗新增41人

苗栗縣長鍾東錦重要政見，縣府衛生局最近公布新一波延攬41名醫學中心級專科醫師駐診，其中以為恭醫院27人最多，7家醫院23個專科目前全部108人，方便鄉親免於舟車勞頓就醫。

苗栗縣沒有醫學中心，部分鄉親抱怨醫療品質，縣府依據醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區緊急醫療照護服務獎勵計畫、兒科品質提升計畫，及醫院間策略聯盟，引進或延攬醫學中心級專科醫師駐診，最新一波41人。

縣府衛生局指出，醫學中心級專科醫師駐診，包括衛生福利部苗栗醫院、為恭、大千、苑裡李綜和、通霄光田、弘大、重光醫院駐診，涵蓋小兒神經外、神經內、心臟、新生兒、新陳代謝等23個專科，全部108人名單可上網衛生局官網醫療資源專區查詢名單。

這波新增41人駐診，其中為恭27人最多，為恭去年7月與中國醫學大學策略聯盟後，支援醫師因此新增心臟血管外科、新生兒科、胸腔外科、血液腫瘤科、整形外科、大腸直腸外科、中醫科等專科。

苗栗縣醫療的處境及鄉親的心聲，鍾東錦有感，他表示，苗栗先天醫療資源不足，他也很希望有一家醫學中心，但後龍鎮原遠雄健康生活園區的苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案招商胎死腹中，也是苗栗人的痛。

他指示縣內醫院引進或引攬醫學中心級專科醫師進駐，衛生局列管要求醫院提報，並按季公布名單供參考，縣府持續努力，爭取衛福部正視醫療平權，挹注苗栗更多的補助，進一步提升醫療水準照顧鄉親。