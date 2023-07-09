補充水分、車內降溫 炎夏避暑各有巧妙

全台成高溫下的烤番薯，「補充水分」、「避免中午時段出門」與「車廂降溫」才能避免熱傷害！根據國健署統計，7月首周熱傷害就診已達200人次。國建署署長吳昭軍提醒，民眾補充水分不應太快，也不宜用含糖飲料取代。此外，車廂易成高溫環境，可以先開窗分別啟動車子「外循環」與「內循環」模式。

熱傷害人數飆升

炎暑襲台，不少地區都飆出破35度的高溫，更有不少民眾因此出現「熱傷害」的狀況。國健署統計，7月1日至7日熱傷害就醫共200人次，去年同期僅97人次，今年是去年的2倍。而今年1到6月熱傷害就醫共956人次，創下3年來新高。

兒科醫師鄔碧瑜於臉書指出，包括嬰幼兒、年長者，慢性疾病患者或戶外工作的民眾，也都是熱傷害的高危險群，常見的症狀包括體溫升高、心跳變快、皮膚乾熱潮紅，嚴重時甚至會抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂。

不應喝含糖飲料

鄔碧瑜強調，為了預防熱傷害，建議民眾應透過「穿著透氣衣物」、「到有空調或通風涼爽的地方」、「窗戶加裝窗簾」與「關掉不必要的電器」等方式保持涼爽，每天應適時補充至少2千毫升的水分，或多吃蔬果補充水分。

吳昭軍也提醒說，民眾應避免瞬間大量的補充水分或冰水，且不以含糖飲料取代，保持人體所需的水分，避免脫水等症狀。

網傳，「熱浪40℃至50℃時應避免喝冰水，可能導致小血管爆裂，室外達38℃時也不能喝冷水，而是慢慢喝溫水」。事實查核中心詢問醫師後指出，一般健康人於熱天喝冰水無妨，但心血管疾病者應小心溫差劇烈變化帶來的健康風險，少量喝冰水、沖洗手腳不會有健康疑慮，傳言的說法並不科學，且過度誇大。

車內降溫有妙方

衛福部指出，容易發生熱傷害的環境包括高溫悶熱的戶外，空氣不流通的室內，以及密閉的車廂裡。吳昭軍呼籲，民眾外出時，應選擇有防紫外線之遮陽帽或選用適合的防曬用品，且儘量避開上午10點至下午2點的時段外出，降低因為高溫而造成的傷害。

針對車廂容易出現異常高溫的狀況，JAF（日本汽車聯盟）指出，駕駛進入熱烘烘的車內後，可先將前後的車窗完全打開，再來開啟「外循環」引入空氣，車內溫度則設定成最低溫，並行駛約2分鐘的時間。

隨後再將窗戶全部關上，並將空調切換至「內循環」，持續運轉3分鐘後，就能達到快速降溫的效果。

【更多精采內容，詳見 】