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TPASS通勤月票累計641.3萬人次使用 捷運315.7萬人次居冠
北中南三大生活圈TPASS通勤月票7月1日上路，交通部公路總局表示，累計至昨天已有46.1萬人次加值購買、641.3萬人次使用月票搭乘各類公共運具，其中捷運含輕軌315.7萬人次居冠、公車241.2萬人次次之。
公路總局指出，累計至昨日已有46.1萬人次加值購買，包含基北北桃生活圈32.6萬人次、中彰投苗生活圈2.3萬人次、南高屏生活圈11.2萬人次，新增約1萬人次。
至於使用月票搭乘，累計至昨日，有641.3萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵55.9萬人次、捷運含輕軌315.7萬人次（基北北桃生活圈295.3萬人次、中彰投苗生活圈4.5萬人次、南高屏生活圈15.9萬人次）。
公路總局表示，公車（含市區公車及公路客運）有241.2萬人次（基北北桃生活圈220.4萬人次、中彰投苗生活圈15.3萬人次、南高屏生活圈5.4萬人次）。
其他運具（含公共自行車及渡輪）28.5萬人次（基北北桃生活圈22.7萬人次、中彰投苗生活圈1.6萬人次、南高屏生活圈4.3萬人次）。
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