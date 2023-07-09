台大醫院前院長戴東原追思會 醫界大老李龍騰思念哽咽

醫界大老、台大醫院前院長戴東原，今年5月辭世，享壽84歲。台大醫院今於台大醫學院舉辦戴東原追思會，現場約100多人到場致意，行政院長陳建仁代表頒贈總統褒揚令，由戴東原兒子戴槐青接下。戴東原擔任台大醫院總醫師時，受新陳代謝科教授蔡詩顯引領，與糖尿病結緣，投入糖尿病醫學防治近半世紀，在糖尿病學會及關懷基金會擔任要職，力行對糖尿病患者的教學及關懷。

行政院長陳建仁、台大校長陳文章、台大副校長張上淳、台大醫學院長倪衍玄、台大醫院長吳明賢、國衛院副院長許惠恒、國衛院高齡中心執行長許志成、徐元智先生醫藥基金會副董事長朱樹勳、衛福部健保署長石崇良、醫事司長劉越萍等人均到場致意。

戴東原生前不僅致力於醫學，在醫院行政管理方面也展現長才，曾任省立桃園醫院副院長，後參與成大附設醫院籌備工作，並任成大附醫第一任院長。民國81至87年擔任台大醫院院長，任內暢通溝通及升遷管道，留任優秀人才，並積極朝全人關懷醫療照護方向努力。

吳明賢表示，今天是懷著道謝及道別的心情，台大醫院引以為傲及核心價值，就是服務、教學、研究，但除了這三冠王外，還有第四冠為戴東原重視的行政領導及管理，戴東原於1992至1998年擔任台大醫院院長，當時公立醫院有北榮、三總，私立醫院有長庚 國泰，當時是比上不足，比下也沒有有餘，戴東原致力於留才、攬才，奠立台大醫院十分重要的基礎。

「軟著說、硬著做，這是戴院長的為人處事風格。」吳明賢說，很少看到戴院長疾言厲色，都是說話如水、春風化雨，但行事如山、十分堅定。台大醫院院長離職時，台大都會請畫家畫一張油畫掛在會議室，戴院長的油畫栩栩如生，其在行政管理上的努力，也成為台大醫院第四個傳統。

「戴教授溫暖堅韌，把事情做到底，但與同仁相處愉快，這樣的為人典範很難望其項背。」陳建仁表示，與戴教授有兩代的認識，兩家的父親互相認識，他自美國返國後，與戴教授一起進行糖尿病流行病學研究，共發表25篇論文，與戴教授合作相當愉快，其中1990年代烏腳病地區研究，並完成全球第一篇慢性砷中毒引起糖尿病、高血壓研究，獲得世界的重視，世界衛生組織也制定飲水中含砷量的相關標準。

仁濟醫院院長李龍騰說，他有許多綽號都是戴院長取的，有一次一同到對岸北京出差，當時私下相處時，他唱了一首歌手陳雷的歌，當下戴院長開玩笑說，「以後都要叫你李雷」，往後也有許多人稱他是「李雷」。回想與戴教授過往的相處，李龍騰一度哽咽，最後說「謝謝戴院長，我們永遠愛你、想念你。」

戴東原兒子戴槐青說，對於這一次追思會，向各界表達最深的謝意，台大於去年11月也頒發社會服務類傑出校友獎，讓父親感到非常榮耀。記得2017年一家人去平溪放天燈，那時父親在天燈上許下「不要老得太快」的願望，希望能有更多的時間服務病患、陪伴家人、做有意義的事。