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MLB／大谷翔平中斷連4戰未開轟 第32轟仍是全聯盟最強

注意！科技海綿「2用法」易溶出毒 醫示警：增罹癌風險

聯合新聞網／ 綜合報導
科技海綿用錯地方恐增加罹癌風險。 圖／canva
科技海綿用錯地方恐增加罹癌風險。 圖／canva

科技海綿清潔力強，是許多婆媽心中的去污好物。但林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出「科技海綿2大禁忌」，因為科技海綿是三聚氰胺和甲醛的聚合物，因此只適用於環境清潔，不宜清洗盛裝食物的碗盤、筷子等餐具和蔬果，另外更忌用溫水擦洗，可能會使其中的有毒物質更容易溶出，增加罹癌風險。

顏宗海在Youtube頻道「健康1+1」指出，科技海綿是三聚氰胺和甲醛的聚合物，纖維很小具有一定硬度，能夠刷細小的縫隙，並且去除污垢，也因為三聚氰胺和甲醛略能溶於水的緣故，所以科技海綿會越洗越小塊。

顏宗海表示，因為科技海綿是三聚氰胺和甲醛的聚合物，不適用清洗廚房常見用品，像是碗盤、鍋具、蔬菜，只適用於「環境清潔」，如地板、玻璃、牆壁等的清潔，會是一個相當好用的工具。

另外科技海綿還有1大禁忌，也就是不能用溫水刷洗，否則更容易溶出有毒物，因為科技海綿是三聚氫胺與甲醛的聚合物，三聚氰胺具腎毒性，可能會造成腎結石、腎衰竭，另外甲醛屬於1級致癌物，可能會導致鼻咽癌、白血病。

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