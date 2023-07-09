台灣第一人 羅明原完登陸測部一、二、三等三角點
台灣山岳之美世界聞名，在山岳的高點常設有基石，基石是一個山頭的地標（門牌），讓山友能確認自己已經登頂，扮演重要的角色。 台灣有一群山友以尋找基石為目標，經營專業量測器材的羅明原就是其中的佼佼者，上午他登上位於福壽山農場內的No.6307捫岡三角點後，完成台灣的百岳、小百岳、台灣3000公尺的山、陸地測量部一、二、三等三角點（軍區除外），是台灣第一位，也是台灣「撿」了最多三角點的人。
羅明原在2007年7月登上玉山，當初想說玉山是台灣第一高峰，總要上去看看才行，登玉山的過程聽山友談到百岳，才有後續爬百岳的念頭。爬百岳的過程中，認識了專門爬一等三角點的「一等基石登山隊」，才知道有人專門在爬有基石的山頭，一開始心想爬完一等三角點就好了，一等爬完後沒別的目標只好繼續爬二等三角點，本來也想二等爬完就畢業了，因為三等三角點數量太龐大，但二等三角點爬到一半時，周圍若有三等三角點就順便撿了，從2007年7月登玉山到2023年6月美夫馬山，花了大約16年時間完成這個壯舉。
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