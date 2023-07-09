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今天依舊熱爆 明天起緩降溫、午後雷陣雨範圍擴大

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天太平洋高壓勢力還是相對強一點，台灣上空天氣晴朗，仍是炎熱的天氣型態。記者許正宏／攝影
今天太平洋高壓勢力還是相對強一點，台灣上空天氣晴朗，仍是炎熱的天氣型態。記者許正宏／攝影

今天各地晴朗炎熱。中央氣象局預報員張承傳說，今天太平洋高壓勢力還是相對強一點，台灣上空天氣晴朗，仍是炎熱的天氣型態。從今天高溫預報地區，各縣市普遍可以來到36度以上高溫，特別是大台北、中南部近山區平地、花東縱谷，今天還是有37度以上發生的機率。

針對氣象局連日發布高溫資訊，唯獨沒有新竹市，張承傳說，主要是新竹市整個市的範圍靠近海邊，比較有海風調節到，所以溫度比較不會上升。

張承傳表示，明天開始太平洋高壓勢力會有所減弱，高溫會稍微下降，不過，大台北、中南部近山區平地、花東縱谷，高溫還是會有36度的情況。周二起水氣增多、雲量增多，各地高溫會降到33至35度左右，少部分地區還是有可能出現36度的高溫。

整個降雨趨勢來看，張承傳表示，今天午後雷陣雨區域仍是侷限在山區，明天隨著太平洋高壓減弱，午後雷陣雨的範圍從山區往近山區平地擴展。明天晚上開始風向轉為偏向東南風，東南部、恆春半島可能會有局部短暫陣雨。

張承傳說，周二、周三的水氣會更為增多，西半部平地降雨範圍將比明天更多一點，尤其周二清晨到上午中南部和沿海地區也會有短暫陣雨，東南部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨。周四到周六迎風面水氣會更為增多，東半部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨，西半部也會有午後雷陣雨。

明天開始太平洋高壓勢力會有所減弱，高溫會稍微下降，不過，大台北、中南部近山區平地、花東縱谷，高溫還是會有36度的情況。周二起水氣增多、雲量增多，各地高溫會降到33至35度左右，少部分地區還是有可能出現36度的高溫。圖／氣象局提供
明天開始太平洋高壓勢力會有所減弱，高溫會稍微下降，不過，大台北、中南部近山區平地、花東縱谷，高溫還是會有36度的情況。周二起水氣增多、雲量增多，各地高溫會降到33至35度左右，少部分地區還是有可能出現36度的高溫。圖／氣象局提供
周二、周三的水氣會更為增多，西半部平地降雨範圍將比明天更多一點，尤其周二清晨到上午中南部和沿海地區也會有短暫陣雨，東南部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨。周四到周六迎風面水氣會更為增多，東半部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨，西半部也會有午後雷陣雨。圖／氣象局提供
周二、周三的水氣會更為增多，西半部平地降雨範圍將比明天更多一點，尤其周二清晨到上午中南部和沿海地區也會有短暫陣雨，東南部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨。周四到周六迎風面水氣會更為增多，東半部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨，西半部也會有午後雷陣雨。圖／氣象局提供

高溫 恆春 新竹

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