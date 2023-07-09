煮飯加「2物」可保留營養 專家再曝保存方法：別放電鍋

電鍋煮飯也有學問！台大生物產業學系老師洪泰雄分享，除了不要加太多水、煮太久外，也可適量加入植物油或橄欖油等油類，另外米糠富含營養，可將其加入米中一起煮飯。

粉專《洪泰雄營養教育》貼文指出，不同的米種需要不同的水量和煮飯時間，因此要選擇適合的米，才能煮出好飯。在煮飯之前洗米，可用手搓洗或使用漏網沖洗器，要注意不要洗掉過多澱粉質，「可以先將米浸泡一段時間，然後輕輕攪拌一下，用清水洗一次或兩次即可」。另外針對水量部分，一般米飯和水的比例為1：1.5，但不同米種可能需要調整水量。

洪泰雄接著表示幾個重點要注意，包括不要常常開蓋檢查，容易讓飯食變硬或燒焦、煮好的飯食要盡快冷卻，以避免細菌滋生，「建議將飯食轉移到大碗中，然後用冷水冷卻」，冷卻後用乾淨的鍋鏟或湯匙，將飯食分裝到密封性好的容器，再放進冰箱，不要放在電鍋中保存。

另外，洪泰雄也建議食用米糠，將其加入米中一起煮飯，有利於保留飯食的營養成份。在煮飯時亦可適量加入植物油或橄欖油，同樣能夠保留營養，並增加飽腹感，「然而，過量使用油則可能導致飯食變得油膩和沉重，同時還可能增加熱量和脂肪攝入，對身體健康不利。因此，在烹飪時要注意控制油的用量，保持適量使用的原則」。