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蘭嶼今6起淺層地震 氣象局：不排除規模4以上餘震讓能量釋放

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局發布第48號顯著有感地震報告，是今天凌晨3時許以來，蘭嶼第6起地震。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布第48號顯著有感地震報告，是今天凌晨3時許以來，蘭嶼第6起地震。圖／取自氣象局網站

地牛翻身，台灣東部凌晨起發生連6起地震，芮氏規模多在4、5級，地震深度12至20公里左右。中央氣象局地震測報中心表示，研判屬淺層地震，未來一周內不排除有規模4以上餘震，能量釋放完應會趨於平靜。

據地震測報中心資料，今日凌晨3時47分，台東縣蘭嶼鄉發生芮氏規模5.3地震；凌晨3時49分台灣東南部海域芮氏規模4.7地震；凌晨3時49分台灣東南部海域芮氏規模4.6地震；凌晨4時26分31秒台灣東南部海域芮氏規模4.3地震；清晨5時22分台灣東南部海域芮氏規模5.2地震；上午9時53分台灣東南部海域芮氏規模4.3地震。震央都在蘭嶼本島和周邊海域。

地震測報中心副主任吳健富表示，地震成因主要為歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞，觀測地震發生位置在呂宋島弧上，因島弧沉積物處在破碎帶，能量蓄積較不易，一段時間累積才會釋放。就因能量蓄積不易，這一帶地震發生頻率不多，亦無規則性，上次類似型態地震在去年7月。

吳健富表示，預估短期內釋放完後就會回歸平靜，一周內不排除有規模4以上地震。

地震 蘭嶼 板塊

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