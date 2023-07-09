全國鬧血荒中南部最嚴重 缺血竟因暑假到來、極端氣候

全國血庫拉緊報，大鬧血荒。依台灣血液基金會最新統計，全國四種血型安全庫存量皆「偏低」，但台中、高雄中心缺血最為嚴重，四種血型庫存合計為「急缺」狀態，台北中心則為「偏低」狀態。據統計，目前全國A型血僅剩4.5天、B型血剩5.4天、O型僅剩4.7天、AB型剩4.8天，捐血中心呼籲民眾挽袖捐熱血。

全國鬧血荒中南部尤以嚴重，高雄中心A型血3.7天，B型血3.7天，O型血4天，AB型血4天，合計3.8天。台中中心A型血3.4天，B型血4.2天，O型血3.5天，AB型血6.2天，合計3.8天。至於，台北中心為全血血液庫存量「偏低」，目前A型血僅5.2天，B型血6.8天，O型血4.7天，AB型血4.9天，合計僅剩5.3天。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏表示，此波血荒兩大關鍵因素為「暑假到來」及「極端氣候」，首先每年暑假都會面臨血荒，但以今年最為嚴重，原因是今年為新冠肺炎疫情後，正式重新開放國境，出國旅遊人潮比往年更多，造成捐血量下降；另一原因是「極端氣候」，6月時北部、中南部大雨不斷，如此極端氣候的致災性大雨，讓捐血量出現極大的差異。

「極端氣候，影響捐血量真的太大了。」劉俊宏說，以往天氣好時，周末兩天假日捐血量約7000至7500袋，但若兩天下大雨，捐血量幾乎腰斬，僅剩4000袋，少了2000、30002袋，下降幅度高達4至5成，導致部分手術延遲。

劉俊宏說，目前台北捐血中心每天用血量達2200袋，但本周需回補延遲手術的用血量，將達2500至2600袋，但看來本週仍不可能滿足，可能要等到下一周，但隨之而來又要面對下個挑戰「颱風」。現在全國血液庫存真的是「捉襟見肘」，期待民眾踴躍捐血。