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好市多乾酪驗出致癌物 消保會護消費權益打算這麼做

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市府衛生局稽查人員6月27日前往好市多高雄店抽驗產品「油漬摩佐羅拉乾酪」。圖／高雄市府衛生局
高雄市府衛生局稽查人員6月27日前往好市多高雄店抽驗產品「油漬摩佐羅拉乾酪」。圖／高雄市府衛生局

好市多又出包，產品「油漬摩佐羅拉乾酪」經邊境檢出致癌物環氧乙烷，因同產品有效期內尚有1批在國內販售，高雄市府衛生局6月27日稽查抽驗，再次驗出環氧乙烷，對此，台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚說，若業者無妥善賠償，不排出提出團體訴訟。

據悉，上月邊境查驗就發現好市多產品「油漬摩佐羅拉乾酪」含致癌物，因同產品（效期20230707、20230719）已在好市多門市販售，食藥署旋即請高雄市府啟動市場查核機制，衛生局上月底緊急抽驗該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤共230盒，衛生局表示，已責令業者主動通知消費者並全面回收下架。

不過，上月邊境就查出的消息，如今食藥署才正式對外公布，恐怕已有不少消費者把致癌物吃下肚，整日憂心惶惶。對此，台灣消費者保護協會認為，好市多一而再再而三出包，不僅好市多該對消費者權益有所交代，中央政府更是責無旁貸，徐邦瀚表示，消費者保護團體共同提出三點呼籲。

「好市多，不能卸責！」徐邦瀚說，業者採購產地國商品有無違反輸入國法規，不能凡事推給該國邊境檢查。因此，第一點針對好市多業者，因商品連續出問題，除了原價退回外，應加上消保規定1至5倍賠償金，且基於消費者健康權，需給予精神撫慰金至少2萬元。

第二點，對於好市多連續出問題，消保團體呼籲政府「硬起來!要有所作為。」應有效告誡業者自主檢驗，不能為了顧全外交經濟，忽視國內人民權益，應有所為，有所不為。第三點，徐邦瀚表示，若業者並未給予妥善賠償，消保團體將協助消費者提出團體訴訟。

好市多 衛生局 食藥署

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