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今天仍高溫炎熱 明天起午後對流增多

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天上半天仍然是偏向西南風、太平洋高壓影響的環境，因此天氣仍高溫炎熱。記者曾原信／攝影
今天上半天仍然是偏向西南風、太平洋高壓影響的環境，因此天氣仍高溫炎熱。記者曾原信／攝影

昨天各地白天普遍高溫炎熱，不過，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，大氣結構已經有些微轉變，主要是山區的熱對流變得比較多，也開始有單點較大的降雨，今天上半天仍然是偏向西南風、太平洋高壓影響的環境，因此天氣仍高溫炎熱。

他說，今天下半天太平洋高壓勢力有北抬趨勢，風向轉為西南到偏南風，預期山區的熱對流還會再比昨天明顯，範圍也會再略大一些，到山區附近活動需留意天氣變化。

柯聿寧說，明天到周五太平洋高壓勢力較偏北，受到高壓南緣的水氣及不穩定波動通過影響，東半部早晚有局部迎風面降雨，各地山區附近午後則容易有熱對流發展，由於風向大致為東南到偏南風，對流發展後有往平地擴展的機會，天氣狀況不太穩定。

他表示，雖然高溫不像前幾天這麼炎熱，但是下半天務必要留意天氣的轉變，尤其在山區附近、河川溪流附近活動特別需要留意，聽到雷聲請入室內，以免發生危險。

預期下個周末仍然是午後對流容易發展的天氣型態，柯聿寧說，在太平洋高壓勢力偏北的這段時間，熱帶洋面開始轉為有利熱帶系統發展的環境，預估南海到菲律賓東南方這塊區域有機會發展出擾動等系統，不過是否有更強的系統出現仍待觀察，不需過早擔心。

高溫 菲律賓 天氣動態

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