太平洋高壓勢力強+西南風挾暖空氣 社子今晨32.3度高溫

根據中央氣象局觀測資料顯示，台北市社子上午6時50分已經32.3度高溫，其次為新北市蘆洲32.2度、台東縣長濱31.5度。

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），西南風影響，各地天氣晴朗炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：花蓮縣。

高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

高溫黃色燈號：嘉義縣、宜蘭縣。

氣象局說，今天太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上，特別是北北基地區、南部近山區及花東地區有37度以上高溫發生的機率，東南部仍有機會出現焚風，中午前後紫外線指數可達過量至危險級，外出活動務必要做好防曬措施並多補充水分；降雨不多，只有山區午後有局部短暫雷陣雨。

今天西南風偏強，苗栗以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有較強陣風。