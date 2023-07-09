晴朗酷熱上看38度高溫 吳德榮：明起微降溫 觀察熱帶擾動
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，西南風漸轉偏南風。今天各地持續晴朗酷熱、紫外線強。
吳德榮說，大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫雷陣雨的機率；北部24至37度，中部24至36度，南部24至37度，東部22至37度。
他說，明天高溫微降1度仍偏熱，午後山區有短暫雷陣雨，範圍稍擴大。
吳德榮表示，周二至周六偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高。周四至周六東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮表示，歐洲模式系集模擬，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，周二熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，在呂宋島東方的最大值達50%；之後進入巴士海峽後機率逐漸下降，台灣的機率則一直在20%以下，而此擾動發展成輕颱機率為0%。
他說，下周一侵襲機率圖則顯示，另一熱帶低壓進入巴士海峽後，機率亦提高至50%，僅有20%發展成輕颱機率。而各國美、加等模式對第2個擾動的模擬，不但差異大、且調整幅度亦很大，反映其不確定性，應密切觀察，莫急下定論。
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