專家：申請疫苗救濟應設門檻 避免浮濫

疫苗預防受害救濟案件申請內容五花八門，預防接種受害救濟審議小組（ＶＩＣＰ）成員、台大兒童醫院小兒科教授黃立民說，曾有接種新冠疫苗八個月後死亡的案件也嘗試申請救濟。據疾管署統計，上萬件救濟案件獲得救濟比率僅有百分之二點六，不僅消耗費用，也讓整體審查速度變慢；專家呼籲，申請救濟應設門檻，避免浮濫。

根據疾管署統計，近十年疫苗救濟審議結果「給予救濟」的案件數皆多為「不予救濟」，但在二○二一年新冠疫苗接種後，審議結果開始反轉，「不予救濟數量」開始超越「給予救濟數量」。

一位不願具名專家表示，台灣的疫苗救濟申請未設門檻，新冠疫情前，每年申請案件數僅一百多件，疫情後，每年有上千多件等著審議。台灣人口約二千三百萬，但疫苗救濟的案件申請量，僅次於有三億人口的美國。

此外，新冠疫苗剛開始接種時，國外媒體報導，接種後恐發生血栓等，影響國內長者接種意願，為幫助釐清死因與疫苗接種關係，行政院核准給予病理解剖的卅萬喪葬補助費。

不具名專家說，當時有案例驟逝，需司法相驗開立死亡證明，案家聽到有補助，提出是疫苗造成家人死亡的主因，經解剖死因為「中毒」，由於有解剖事實，一樣補助卅萬元。

馬偕兒童醫院兒童心臟科資深主治醫師陳銘仁說，目前救濟金給付是從寬審議，加上鼓勵通報，待審案件數量比國外案件量還多，加上審查採「共識決」，遇複雜案例時，討論時間會拉很長，需另找專家或具可信度論文，審查難度高。

不具名專家說，申請救濟者不須「自行舉證」，委員須調閱病歷，增加審查時間。他認為，台灣的預防接種受害救濟申請，應比照美國，針對不同的疫苗列出需符合的症狀才能申請，申請人也應付出基本費用，避免浮濫申請。

疾管署副署長曾淑慧表示，將了解預防接種受害救濟申請是否有機會設置門檻，或參考他國的做法。