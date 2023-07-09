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水情慘 嘉南二期作 停灌2.8萬公頃

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
烏山頭水庫水情仍吃緊，嘉南二期3萬公頃稻作恐休耕，農民都相當關心。記者謝進盛／攝影
烏山頭水庫水情仍吃緊，嘉南二期3萬公頃稻作恐休耕，農民都相當關心。記者謝進盛／攝影

近來各地天氣炎熱，降雨不如預期，曾文水庫烏山頭水庫目前合計蓄水量僅約一點一二億噸，蓄水率不到兩成，水情嚴峻。農委會昨宣布，今年嘉南灌區二期作第三至六組，休耕停灌，推估停灌面積為二萬八千多公頃。

農委會說，今年梅雨不如預期，且台灣從二○一九年八月下旬白鹿颱風登陸後，已一千四百多天無颱風登陸，為歷史最長紀錄。統計曾文水庫五月迄今，降雨量僅六一四毫米，為歷史同期百分之五十九，曾文、烏山頭水庫的蓄水量合計僅一億餘噸，較歷年同期平均少了二點四億噸。

農委會表示，嘉南地區第二期作灌溉面積達四萬兩千多公頃，往年皆分成一至六組，其中第一、二組，已在上月廿一日開始供灌，由於第三組到第六組灌區，約需水量二點七億噸，若以目前曾文、烏山頭水庫蓄水量一點一二億噸來計算，若要勉強供灌，不僅影響明年上半年民生及公共用水，以及一期作與春季雜作供灌外，屆時還可能供灌一半，導致無法收成，因此決定二期稻作部分休耕。

農委會表示，公告區域不種稻作且種植符合「綠色環境給付計畫」綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償九點六萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃補償八點五萬元。若農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延六個月，展延期間利息由政府補貼。

烏山頭水庫 曾文水庫 農委會

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