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新冠疫苗救濟燒1.4億 基金「吃老本」

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
新冠肺炎疫苗為台灣施打率最高的疫苗，但救濟申請案也隨之而來，疫苗救濟金近三年來發放逾億元。圖為民眾施打新冠疫苗。本報資料照片
新冠肺炎疫苗為台灣施打率最高的疫苗，但救濟申請案也隨之而來，疫苗救濟金近三年來發放逾億元。圖為民眾施打新冠疫苗。本報資料照片

新冠肺炎疫苗成為台灣施打率最高的疫苗，自二○二一年開打至今年六月廿五日止，施打數量超過六千八百多萬劑，光是第一劑施打率就達百分九十四，施打量高，同時也發出「史上最高」的疫苗救濟金，總計達一億四千多萬元。讓疫苗救濟金罕見出現「吃老本」窘況，基金水位吃緊，疾管署研議向疫苗廠商加收費用，補足水位。

「施打新冠疫苗老翁因腦出血辭世」、「四十多歲女打完疫苗發生癲癇」、「五旬男子施打ＢＮＴ疫苗後五天，心肌炎住院」，申訴案不斷，也讓衛福部預防接種受害救濟審議小組的審議量暴增。

據疾管署統計，新冠疫苗在台接種數量約六千八百多萬劑，不良事件通報案件合計二點一萬多件，其中有七五五○件申請疫苗救濟，申請案件中有二八四件獲得救濟，救濟金額高達八千六百多萬元。

根據「預防接種受害救濟給付金額範圍」規範，給付最高上限為六百萬元，總計有五件都為最高救濟金額，全數都是ＡＺ疫苗引起的血栓併血小板低下症候群。

新冠疫苗救濟申請案多，為協助判定死因與疫苗的關係，死者家屬若願意做病理解剖，衛福部會核發卅萬喪葬補助。疫情爆發至今，有一八一例案申請，僅四案被判定死因與疫苗有關聯性。另有部分救濟案需做病理切片，釐清疾病是否與疫苗相關，亦有醫療補助協助。若將疫苗救濟金、醫療補助、喪葬補助等加總，三年來累計發出一億四千多萬元。

疾管署發言人曾淑慧表示，預防接種受害救濟基金的經費來源為，疫苗製造或輸入廠商每一人劑疫苗徵收一點五元，新冠疫苗採購數量高達九千二百多萬劑，貢獻救濟基金約一點三億元，但光是新冠疫苗的救濟金核發，就已超過徵收的費用。

曾淑慧說，疫苗救濟基金財報已呈現短絀，剩餘的一點四億仍可支應未完成審議的疫苗救濟案，不至於沒錢給民眾，但若基金水位低於一點五億，將考慮調整疫苗基金向疫苗廠徵收的費用。

新冠疫苗 衛福部 新冠肺炎

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