今年近千起熱傷害 男性占大宗

受太平洋高壓影響，加上西南風帶來乾熱空氣，近來天氣酷熱，熱傷害頻傳，根據國健署統計，七月第一周已超過二百多人次通報熱傷害；今年一月到六月底，總計七○一人次通報熱傷害，等於今年已有近千人次通報熱傷害。不僅花蓮有工人中暑，南投也有男子騎機車中暑昏迷發生車禍。氣象局提醒，今各地持續高溫，明午後雷陣雨機率增，氣溫有望略降一、兩度。

昨各地高溫炎熱，台北市社子飆出卅八點六度高溫，創下今年七月入夏以來台北市最高溫紀錄，屏東縣三地門也有卅七點六度。

近來天氣酷熱，全球平均氣溫一周內三度創下新高，台北市社子昨飆出卅八點六度高溫。 攝影／曾原信

氣象局預報員趙紘表示，受全球暖化影響，全球平均溫度確實一年比一年高，極端高溫的頻率也可能增加。這幾天雙北地區特別熱，主因西南風沉降作用及地形影響，且因內陸缺乏海風調節所致。

趙紘指出，今天各地持續炎熱，大台北盆地、南部近山區、花東縱谷有機會達卅八度極端高溫。明天隨著太平洋高壓往北邊移動，環境水氣增加，雲量也會增加，氣溫將略降，午後除了各地山區，西半部平地也會有短暫陣雨。

連日高溫，中暑熱傷害頻傳，花蓮壽豐鄉豐裡村一名年約五十歲李姓工人疑因在大太陽下曝曬過久，出現體溫極高、抽搐，神智不清等症狀，所幸送醫院救治後無礙。南投縣集集鎮上周則有一名六十六歲男子則因中暑昏迷才發生車禍，送加護病房輸液治療、降溫，才救回一命。

國健署統計去年七月第一周通報熱傷害為九十七人次，今年第一周則破二百多人次。統計今年一月到六月底，總計七○一人次通報熱傷害，其中男性占七成三，十九歲到六十四歲族群為通報最大宗，六十五歲以上長者則有一六六人次，約為去年同期就醫人次一點二倍。

國健署社區健康組長羅素英表示，熱傷害多為男性，與男性欠缺防曬觀念有關，外出不撐傘、不戴寬邊帽，鮮少戴太陽眼鏡、擦防曬乳等，都會增加熱傷害機率。另也提醒，長輩即使宅在家，也要保持涼爽、勤補水分，避免發生室內熱傷害。

馬偕紀念醫院中醫部主治醫師瞿瑞瑩說，長時間待在冷氣房，使人體無法順利散熱，同樣會出現頭暈、噁心、嘔吐、神智混亂等症狀，被稱之為「中陰暑」。建議可吃綠豆、薏仁、蓮子、百合，有清熱解毒、排濕、清心火等效果。