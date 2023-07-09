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聖嬰到…暖化再加溫 生態考驗更大

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
在全球暖化的影響下，高溫、熱浪、乾旱、森林大火等，幾乎是每年必演的劇本。聖嬰現象造成全球多地乾旱，影響糧食收成。示意圖／美聯社
在全球暖化的影響下，高溫、熱浪、乾旱、森林大火等，幾乎是每年必演的劇本。聖嬰現象造成全球多地乾旱，影響糧食收成。示意圖／美聯社

地球平均溫度六日創下最高溫非官方紀錄，這是地球溫度在一周內，第三度創下里程碑。科學家表示，燃燒化石燃料排放的溫室氣體長期效應和聖嬰現象比預期提早來臨，使原本就在暖化的世界變得更熱。

美國國家海洋大氣層管理局（ＮＯＡＡ）上月宣布，聖嬰現象已出現，預期會在今年冬季逐漸增強。他們預測，有八成四機率會出現中等強度以上的聖嬰現象，變得很強大的機率有五成六。

此外，聖嬰現象比美國國家海洋大氣層管理局所預測最可能出現時段提早一、兩個月。其四月報告預測，聖嬰現象在五至七月出現的機率是六成二，在秋季出現的機率超過八成。

布朗大學氣象科學者柯卜說，若今年的聖嬰醞釀出超大型氣候事件，將打破「相隔最短時間重現」的紀錄，前陣子受天災之害的社會、基礎建設、農業及珊瑚礁等生態環境，還來不及恢復元氣，就得面對大自然的考驗。

按往例，聖嬰會讓大西洋颶風消音，讓德州直到新英格蘭海岸、中美洲及加勒比海等近年飽受天災之害的地區有喘息、復原的機會；但氣象專家根據六月大西洋高溫紀錄，認為原本聖嬰暖流可削減大西洋風力，今年恐怕會被高溫激成颶風。

至於創非官方紀錄高溫，科羅拉多大學環境研究教授博伊科夫指出，關於該紀錄是否為官方的討論並不重要，重要的是大眾得到「地球正在暖化，人類有責任」的訊息。

聖嬰現象 高溫 暖化

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