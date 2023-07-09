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好市多致癌乾酪 757公斤恐已下肚

聯合報／ 記者許政榆陳立儀／台北報導
好市多販售的油漬摩佐羅拉乾酪，被驗出含致癌物環氧乙烷。圖／食藥署提供
好市多販售的油漬摩佐羅拉乾酪，被驗出含致癌物環氧乙烷。圖／食藥署提供

繼販售「Ａ肝莓」後，好市多再爆食安風波，食藥署昨公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，致癌乾酪目前售出七五七點二公斤，約一千多盒流入市面，恐統統被吃下肚。好市多目前已下架問題產品，並啟動自願性召回。高雄市衛生局將依食安法開罰六萬以上、二億元以下罰鍰。

好市多上個月十八日進口美國製的油漬摩佐羅拉乾酪，食藥署於邊境抽驗，檢驗結果日前出爐，乾酪檢出殘留有農藥「環氧乙烷」達一點四◯七ppm（百萬分之一），依規定不得檢出。

食藥署副署長林金富表示，好市多於邊境報驗的乾酪，總重量達四五六點九六公斤，有效日期到今年八月廿三日，依規定要求問題產品立即退運銷毀；同時食藥署啟動後市場調查，發現好市多先前已進口九一三點九二公斤的油漬摩佐羅拉乾酪，效期分別至今年的七月七日及七月十九日。

好市多總公司位於高雄市，食藥署即請高雄市衛生局於上月廿七日抽驗同款產品，同樣也驗出「環氧乙烷」，為一點二七七ppm，衛生局即要求好市多回收產品，但清查庫存，已售出七五七點二公斤。

好市多表示，已立即將所有產品下架並啟動自願性召回，估有千餘名會員購買到受影響商品，會員可憑購買紀錄辦理退貨。

林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，環氧乙烷在工業、醫療上可用做消毒劑，部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，其為一級致癌物，長期接觸下會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變。

好市多先前因販售Ａ肝莓，高雄市衛生局依食安法，開出七五○萬、四五○萬兩張罰單。林金富表示，好市多販售問題乾酪，依食安法最高可開罰二億元。

食藥署目前持續禁止好市多進口冷凍莓果，此次出包的為乾酪產品，食藥署將提升好市多進口乾酪的抽驗比率，從百分之二到十，提升到百分之廿至五十，後續必須連續五批產品被檢驗合格，才能回歸一般抽批。

好市多 衛生局 食藥署

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