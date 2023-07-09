台中心衛中心陸續開張 可就近諮詢

台中市潭子區前天啟用全市第4座社區心理衛生中心，提供精神障礙與輕生列管個案的諮詢服務，衛生局長曾梓展表示，很多人不知道各縣市的社區陸續有這項心理諮詢服務，心衛中心開張以來，不斷成功協助有心理障礙市民諮詢服務，回歸正常生活，尤其暑假來臨，青少年與家長衝突可能增加，必要時也能提供親子協助。

小芳（化名）因父母離異，高中開始出現強迫症狀，一天要洗手、洗澡好幾次，嚴重影響生活，就醫診斷為強迫症，並因升學壓力轉為焦慮症合併強迫症。小芳後來考取國立大學，但在大學人際適應較慢，出現較頻繁且無法控制的輕生念頭，所幸高中就常去輔導室的經驗，讓她主動致電心衛中心求助，接受心理諮詢，在心理師鼓勵下，她嘗試投入校園團體活動，融入校園生活，目前已就業，展開新生活。

中市衛生局列管在案的精神病個案1年多達八、九千件，輕生列管個案為三、四千件，且疫情解封半年來，件數更微幅上升。台中市的心衛中心提供衛教、就醫陪同與定期訪視追蹤等服務，有社區關懷訪視員、心理衛生社工、職能治療師、護理師、心理師與心輔員，照顧患者心理與隱私。

曾梓展表示，現代人壓力大，經統計，輕生通報率女性多於男性，但死亡率男性高於女性，市府將於2025年共建置6座社區心衛中心，讓需要的民眾就近諮詢；市民可向29區衛生所致電預約，或打24小時服務專線「1925(依舊愛我)」諮詢。

衛生福利部心理健康司簡任技正李炳樟指出，經統計，我國24歲以下青少年受限經濟能力與就醫怕被貼標籤等因素，遇到情緒低潮未尋求協助，輕生率上升；其中，青少年易受網路世界言論霸凌、感情與學業等因素，產生負面情緒。

中國醫藥大學附設醫院精神專科醫師鄭若瑟指出，青少年若出現課業成績驟變、生活作息不規律、返家後拒絕交談，關在房內等跡象，就應主動關心。父母應避免「說教式」關心，應善用「先談心情、再談事情」原則，帶孩子出遊、用餐，營造開心環境後再關心、聆聽，有助解開心防，若有異狀務必尋求醫療機構介入關心。

※提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線