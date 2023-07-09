聽新聞
test
0:00 / 0:00

進口蛋過剩 農委會調整政策

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
進口蛋進入零售市場，消費者反應兩極。圖為日前桃園衛生局稽查人員稽查到進口雞蛋發霉狀況。圖／桃園市政府衛生局提供
進口蛋進入零售市場，消費者反應兩極。圖為日前桃園衛生局稽查人員稽查到進口雞蛋發霉狀況。圖／桃園市政府衛生局提供

國內蛋荒趨緩，衍生進口雞蛋過剩，農委會主委陳吉仲昨到彰化參加農業活動時表示，7月後將大幅調整剩下的固定常約，確保國內不缺蛋，消費者買得到，蛋農有一定水準的利潤。

7月1日起，傳統豬瘟疫苗全面拔針，陳吉仲昨天說，若防疫順利，明年6月底可向世界動物衛生組織申請為傳統豬瘟非疫區；若能完成建置屠宰場、肉品市場HACCP和冷鏈、冷凍設備，就能同步啟動並外銷生鮮豬肉。

彰化縣是全台雞蛋最大產區，市售每兩顆雞蛋就有1顆來自彰化生產。陳吉仲說，彰化縣是雞蛋主要生產區，目前產能逐漸恢復，全台每天生產雞蛋11萬4千箱，離全民需求量還有點差距，但夏天氣候炎熱，雞蛋需求量有些疲軟，9月開學後加上氣溫漸降，需求量就會增加。

陳吉仲表示，農委會專案進口雞蛋政策，7月以後大幅度調整，主因是10月起禽流感疫情可能升溫、天氣太熱影響產蛋率等，都是國內雞蛋生產量的變動因素，專案進口大概剩下幾百萬顆的固定常約數量；有專案進口和庫存雞蛋，主要是確保消費者買得到蛋，更重要的是蛋農有一定水準的利潤，農委會將朝這兩個目標努力。

雞蛋 陳吉仲 農委會

延伸閱讀

52萬種豬本月全面拔針 陳吉仲：明年6月申請傳統豬瘟非疫區

終結進口蛋成爛蛋 農委會7月後大幅調整政策

彰化花筍節 陳吉仲暢談農村發展規畫

雲林張家插手北農？陳吉仲：期待北農朝專業經營

相關新聞

好市多又出包！「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出致癌物 高市衛生局要開罰了

好市多又有產品出包！食藥署今晚公布，好市多有一批美國產的「油漬摩佐羅拉乾酪」，被驗出「環氧乙烷」。高市衛生局表示，已責令...

好市多起司含環氧乙烷 吃下肚恐增血癌、淋巴癌風險

好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」產品近日於邊境檢出「環氧乙烷」農藥殘留，評定為不合格禁止輸入，食藥署今晚指出，該批產品雖於邊境...

午後對流發展旺盛 2縣市山區大雨特報

今天各地高溫炎熱，午後對流發展旺盛，中央氣象局下午4點發布大雨特報，南投、嘉義山區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及...

好市多輸入含致癌物毒乾酪 757公斤恐已被吃下肚

好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，食藥署於上個月26日邊境檢驗時，驗出殘留環氧乙烷，達1.407ppm，被評定不合格，好市多也召回該款產品。食藥署副署長林金富表示...

還要熱1天！明這些地區留意極端高溫 下周有望迎雨降溫

今天各地高溫炎熱，創下今年7月以來最高溫，中央氣象局表示，明天跟今天一樣晴朗炎熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、...

台南登革熱累計231例 工地恐成破口

台南工地恐成登革熱破口！台南本土登革熱到昨天累積231例，針對環境孳生源，環保局指至今開出146張罰單，其中又以工地91...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦