進口蛋過剩 農委會調整政策

國內蛋荒趨緩，衍生進口雞蛋過剩，農委會主委陳吉仲昨到彰化參加農業活動時表示，7月後將大幅調整剩下的固定常約，確保國內不缺蛋，消費者買得到，蛋農有一定水準的利潤。

7月1日起，傳統豬瘟疫苗全面拔針，陳吉仲昨天說，若防疫順利，明年6月底可向世界動物衛生組織申請為傳統豬瘟非疫區；若能完成建置屠宰場、肉品市場HACCP和冷鏈、冷凍設備，就能同步啟動並外銷生鮮豬肉。

彰化縣是全台雞蛋最大產區，市售每兩顆雞蛋就有1顆來自彰化生產。陳吉仲說，彰化縣是雞蛋主要生產區，目前產能逐漸恢復，全台每天生產雞蛋11萬4千箱，離全民需求量還有點差距，但夏天氣候炎熱，雞蛋需求量有些疲軟，9月開學後加上氣溫漸降，需求量就會增加。

陳吉仲表示，農委會專案進口雞蛋政策，7月以後大幅度調整，主因是10月起禽流感疫情可能升溫、天氣太熱影響產蛋率等，都是國內雞蛋生產量的變動因素，專案進口大概剩下幾百萬顆的固定常約數量；有專案進口和庫存雞蛋，主要是確保消費者買得到蛋，更重要的是蛋農有一定水準的利潤，農委會將朝這兩個目標努力。