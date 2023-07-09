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台南登革熱累計231例 工地恐成破口

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市建築工地被查出相當多的病媒蚊孳生源，市府採取嚴厲措施。圖／台南市政府提供
台南市建築工地被查出相當多的病媒蚊孳生源，市府採取嚴厲措施。圖／台南市政府提供

台南工地恐成登革熱破口！台南本土登革熱到昨天累積231例，針對環境孳生源，環保局指至今開出146張罰單，其中又以工地91張佔62%。經稽查32案工地，有6處被停工處分，其中有1建案查到孳生源，且附近有確診案例，懷疑工地是高風險死角。

市府昨天公布新措施，只要營建工地查獲孳生源，將依建築法勒令停工1周，公布建案名稱地點。工地陽性樣態多為沉沙桶、電梯井、截水溝或地板積水，列管仁德區8處、東區10處及永康4處工地為高風險工地。

統計本土疫情發生至今，6月稽查32案次建築工地，6個建築工地被停工處分，其中5案改善復工，1案為昨日查到許多孳生源位於仁德建案新東琚，工務局勒令停工至14日。

登革熱防治中心主任蘇世斌說，疫情調查發現，病媒蚊傳染途徑與環境清潔有相當大關聯，尤其建築工地積水與社區髒亂點，成為病媒蚊孳生溫床，使周遭居民承受巨大風險。

令人憂心的是，此次高風險仁德及東區有許多建築工地，施工範圍大，四周遮蔽牆未完成，施工過程或雨後易積水在地下室、周圍水溝及電梯機坑等處，易成為孳生源溫床，目前高風險區多位民眾感染登革熱，病例在病毒血症期如果被斑蚊叮咬，極易發生群聚疫情透過人移動傳播周邊區域。

台南昨又新增14例登革熱確診病例，其中，仁德區及東區各新增4例、永康區及安南區各新增2例、北區及新化區各新增1例，年齡介於10歲至89歲，12例由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現。蘇世斌表示，化學防治是因應疫情的緊急手段，只有從源頭清除孳生源，才能將病媒蚊趕盡殺孓。

衛生局表示，將加強取締陽性孳生源，一經查獲公、私域場所未清除就依法告發3千元以上1萬5千元以下罰款，且無勸導改善期，呼籲民眾配合落實清除孳生源，以免觸法。

登革熱 建築 疫情

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