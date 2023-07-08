天氣越熱身體越累！中醫提醒小心暑邪入體 去濕很重要

小暑已過，且氣溫越來越高，反而很多人身體卻感覺越來越累，形成「夏日疲勞」，中醫師表示，這樣的疲勞狀況，代表暑邪進入人體，症狀為口渴、疲累、昏沉等，這時候要特別注意身體健康。

京都堂的林易萱中醫師表示，夏日疲勞因為暑邪進入人體，這是代表外界環境帶來到因素，因為炎熱，皮膚腠理開而流汗多，汗多導致氣隨津液流失而致氣虛，因此身體導致口渴、疲勞與昏沈等狀況。

這時，很多人會喝冷飲，或是吃冰來緩解，但其實從中醫角度來說，冷飲與冰品會導致身體濕氣增加，反而更疲勞，如果吃冰無法排汗，甚至感到寒冷、頭痛等，代表就是不適合。

如何緩解夏日疲勞？中醫師提醒，要從清暑、補氣兼養陰著手，可使用生脈飲加減來補氣消除疲勞，使用麥門冬和荷葉等來養陰，或是適量吃西瓜、綠豆湯、薏仁來除溼消暑氣。