好市多起司傳驗出致癌物致電顧客召回 食藥署調查中

近日有消費者接到好市多通知，要求召回某款被檢出可能致癌物環氧乙烷的起司產品。食藥署今天表示，已掌握正調查了解中，環氧乙烷依規定為不得檢出，將進一步對外說明。

有消費者表示，接到好市多來電，通知召回某款起司產品表示因為被驗環氧乙烷，但對方僅強調在美國是合法添加，卻不願正面回應台灣規範部分。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天告訴中央社記者，好市多確實因為起司產品被檢出環氧乙烷，通知消費者召回，已掌握相關訊息正彙整中，但尚未看到完整資訊，還需要一點時間調查跟了解才能正式對外說明。

林金富表示，依規定，環氧乙烷在台灣食品中為不得檢出。

根據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。日前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。

這並非首次有進口產品被檢出環氧乙烷，今年4月台北市衛生局公布速食麵抽驗結果，「檳城阿來白咖哩麵」及「Indomie特色雞肉風味湯麵」2件產品檢出殘留可能致癌的環氧乙烷，已要求販售場所下架同批號產品。

此外，過去食藥署邊境查驗違規名單中，也多次發現不合格進口泡麵，包含含肉及不含肉，檢出禁用農藥環氧乙烷。