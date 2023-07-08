台南登革熱增14例累計231例 疫區增至8行政區

台南市政府衛生局今天公布新增14例本土性登革熱病例，其中新增新化區1例，全市累計231例，疫區增至8個行政區。由於工地為最大孳生源，透過加強執法降低疫情擴散風險。

依南市環保局統計，自本土登革熱發生至7月6日止，查獲146件陽性孳生源，其中工地佔91件(62%)，所有查獲陽性孳生源家戶或工地均已開罰。針對營建工地陽性樣態分析，多為沉沙桶、電梯井、截水溝或地板積水。

南府7日起公布最新措施，針對營建工地加強登革熱稽查，一經查獲孳生源，將依廢棄物清理法裁處，並依建築法第58條第5款「妨礙公共衛生者」規定立即勒令停工7日，且公布建案名稱與地點；查獲案件後業主未立即改善，將按日依傳染病防治法及廢棄物清理法連續裁罰，直到改善為止，以期藉由強力執法落實登革熱病媒蚊孳生源清除工作。

台南市衛生局今天新聞稿，截至下午3時新增14例本土性登革熱。其中，仁德區、東區都是4例；永康區、安南區各2例；北區、新化區各1例。14例的年齡介於10歲至89歲，2例是擴大採檢發現、12例由診所或醫院通報。

新增14例中，13例和高風險區域有關，1例感染源調查中；防疫人員已對居住地及工作地戶內外展開化學防治作業，擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等。

市府持續加強仁德、東區等行政區聯合稽查，近1周內查獲17處工地、59件陽性孳生源，依廢棄物清理法裁處新台幣3000至6000元罰鍰。

衛生局昨天在永康區孳清420戶，其中陽性戶6戶查獲7個陽性容器，開立3張舉發單。今、明兩天在仁德區成功里活動中心、永康區五王里長住宅設置擴大採檢站，提供採血檢驗服務。

台南市累計231例本土性登革熱病例，分布在仁德區、東區、善化區、永康區、安南區、北區、南區及新化區共8個行政區。