悶熱天氣讓頭皮狂冒痘、掉頭皮屑？洗髮時一步驟最重要

天氣接連高溫，加上偶爾的午後雷陣雨，正式進入典型的夏日悶熱氣候，而許多人的頭髮與頭皮，也因為悶熱產生眾多問題，包括頭皮痘痘、頭皮屑、頭皮癢，為了解決問題，很多人就狂買各種洗髮精，若是嚴重的人，還會看醫生。但其實，要解決頭皮問題，就要先從洗髮開始，讓頭皮的菌相平衡。

潮濕炎熱的環境，容易讓頭皮產生引起頭皮痘痘的痤瘡桿菌與引起頭皮屑的皮屑芽孢菌，其中頭皮痘痘，主要會因為頭皮發炎，導致出油產生，而頭皮屑也是皮膚發炎，導致角質代謝異常、大量脫落，沒有好好注意，容易惡性循環。

這時候，清潔最重要，也是解決高油環境、菌相失衡最直接的方法，但更要慎選洗髮精，市面上多數洗髮精，多半會添加矽靈、陽離子膠等成分，但容易殘留於頭皮，讓頭皮環境更油、更悶，長期使用對頭皮更不好。