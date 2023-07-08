暑假出遊潮衝擊鬧血荒 高雄4血型皆急缺最嚴峻

全台血庫拉警報，COVID-19疫情第4波流行、暑假出遊旺季加上極端氣候都成缺血原因。台灣血液基金會統計，全台只剩3.4天血液存量，其中高雄各血型都急缺最嚴峻，安全存量只剩2.6天。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用3.4天，其中A型血庫存量剩3.1天、B型血剩4天、O型血3.2天、AB型血3.5天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏接受媒體聯訪表示，已經開始放暑假，出遊者眾多，另外就是極端氣候包括前陣子頻繁發生短延時強降雨、最近氣溫居高不下等，都讓血液募集情況不如預期。

雖然台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫在5月降階，劉俊宏指出，如今正仍在第4波流行中，確診者不少，加上還有猴痘疫情，連帶也影響捐血民眾數量。

就台北目前的狀況，劉俊宏表示，整體只有3.7天安全存量，又以O型血僅剩3天最缺，庫存真的很緊張，且如器官移植、開心等手術沒有辦法延後，就算從台中、新竹調血支援，依然捉襟見肘。

全台4大捐血中心現在以新竹安全存量5.9天最多。劉俊宏說，新竹每天用血量約1000袋、為台北的一半左右，如果要同時支援其他3個中心，5.9天換算下來仍非常緊急。

劉俊宏坦言，雖然「竹血南北送」的調血是標準作業程序（SOP），但光是6月至今，台北就跟新竹調了近2000袋，高雄每天用血量跟台北差不多，台中少一點也要1600袋左右，用血量沒有減少同樣讓血荒加劇。

劉俊宏呼籲，需要用血的病人仍在等待救命熱血，盼身體健康、沒有感冒、非確診的民眾都能踴躍挽袖；曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天，至於有症狀者，建議等症狀消失再起算14天。

至於猴痘確診者，自痊癒無症狀後緩捐21天；猴痘確定病例接觸者，自最後一次接觸日起緩捐21天；接種猴痘疫苗者，自接種日起緩捐28天。