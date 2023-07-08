比昨天還熱！社子連2天超過38度今飆38.6度 賈新興：今日火爐
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今日火爐，今天比昨天更熱，但台北氣象站沒突破38度。至於自動站，台北社子連兩天超過38度，今天38.6度。其次高溫是台灣大學的38.3度。局屬站最高溫則是台北37.9度，其次是新北37.5度。
西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊。各地天氣高溫炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後基隆市、台北市、新北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。
屏東縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣、嘉義縣、宜蘭縣地區為黃色燈號。
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