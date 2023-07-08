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台大金山分院12億建長照大樓 陳建仁：嘉惠北海岸長者

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
行政院長陳建仁（中）今天到台大醫院金山分院規畫的「長照暨醫療綜合大樓」預定地視察進度。記者游明煌／攝影
行政院長陳建仁（中）今天到台大醫院金山分院規畫的「長照暨醫療綜合大樓」預定地視察進度。記者游明煌／攝影

新北市北海岸地區長照資源不足，台大醫院金山分院規畫耗資12億元興建「長照暨醫療綜合大樓」，行政院長陳建仁今天視察時說，完工後可解決地方面臨住宿式長期機構照護資源不足等問題，讓金山、萬里、石門鄉親，享有更高品質的醫療資源及服務。

台大醫院金山分院在現有醫院旁購地規畫興建「長照暨醫療綜合大樓」，今年是規畫設計階段，預計民國114年初動工，117年完工。陳建仁今與新北市副市長朱惕之、教育部長潘文忠、台灣大學副校長張上淳以及立委賴品妤、議員白珮茹等人視察進度。

陳建仁說，今年5月專案補助3億6068萬元興建「長照暨醫療綜合大樓」，將提供北海岸住宿型長照機構、復健醫療中心、高齡智慧醫學中心、門診、備勤室及營養室，解決地方鄉親面臨住宿式長期機構照護資源不足、復健需求量大造成空間不足等問題。

陳建仁表示，未來新大樓完工啟用之後，在長期照護、復健治療、醫護人力及病房擴床，也承諾新大樓完工將再補助儀器設備經費1.1億元。

朱惕之指出，新北市府5月同意新大樓預定定由農牧用地，變更編定為「特定目的事業用地」，而新大樓與目前大樓之間的1塊近100平方公尺的畸零地，也同意有償撥用給金山分院，讓新大樓的規畫更完整。

市府說，未來將持續每年挹注1000萬元營運經費幫助金山分院，讓北海岸地區的醫療資源持續提升，另外金山衛生所去年也展開老舊廳舍改建，不僅新增長照空間，同時也布建「智能衛生所」的設置，北海岸的長照服務要一起努力。

行政院長陳建仁（中）今天到台大醫院金山分院規畫的「長照暨醫療綜合大樓」預定地視察進度。記者游明煌／攝影
行政院長陳建仁（中）今天到台大醫院金山分院規畫的「長照暨醫療綜合大樓」預定地視察進度。記者游明煌／攝影

長照 金山

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