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六日都非常熱！社子38.6度極端高溫 今天全國前3熱都在台北市

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全台高溫拉警報！夏季養生少動多靜 喝點酸的也有幫助

中央社／ 台北8日電
全台天氣炎熱，氣象局觀測截至12時18分，氣溫最高是台北市社子島38.1度，氣象局提醒，多補充水份、慎防熱傷害。記者蘇健忠／攝影
全台天氣炎熱，氣象局觀測截至12時18分，氣溫最高是台北市社子島38.1度，氣象局提醒，多補充水份、慎防熱傷害。記者蘇健忠／攝影

全台高溫拉警報，中醫師提醒，夏季養生重點在於少動多靜，流汗過多恐傷心氣，室內溫度建議保持25至27度，可多吃綠豆、薏仁、蓮子、木耳等食物，也可喝檸檬茶等，都有幫助。

中央氣象局指出，今天各地普遍晴朗炎熱，特別是台北盆地及花蓮縱谷內有可能出現局部38度的極端高溫；中午前後紫外線指數可達過量至危險級，外出活動務必要做好防曬措施並多補充水分。

氣溫居高不下，熱傷害就醫人次也跟著攀升。根據衛生福利部國民健康署統計，今年7月第1週因熱傷害就醫已200人次，與去年同期97人次相比，今年是去年的約2倍。

台灣中醫臨床醫學會發言人、馬偕紀念醫院中醫部主治醫師瞿瑞瑩接受媒體聯訪表示，昨天是「小暑」，代表要開始變熱的一個節氣，主要是提醒民眾轉熱了，要注意夏季養生。

瞿瑞瑩以黃帝內經所提及的四季養生原則說明，夏季養生重點在於少動多靜，因為天氣炎熱人心容易浮動，脾氣比較不好、睡不好，不適合太多戶外活動，建議以在室內運動或是太陽下山後輕度走動等靜態活動為主，避免直接曝曬。

過度流汗也不好。瞿瑞瑩表示，夏天對應的五臟是心臟，流汗過多會傷心氣，出現喘、虛累、疲勞、提不起勁的狀況，多補充水分、電解質外，當太陽很曬、溫度很高，儘量待在室內或是陰涼處。

不過，瞿瑞瑩提醒，有些人可能是想省錢或認為吹冷氣不好，加上在室內沒有直接曝曬，以為就算流汗也沒有關係，其實室內溫度若超過30度，反而可能因此中暑，通常會有頭暈、頭痛、體溫高、噁心、反胃等症狀。

長期在溫度太低的冷氣房也可能中「陰暑」。瞿瑞瑩說明，人體跟外在環境大致相呼應，體內還是會有些熱氣，本來有些熱會隨著流汗出來，長期待在溫度過低的冷氣房中，因毛孔收縮導致熱散不出來，就容易出現中醫所說的中陰暑，不要吃冰冷瓜果或冰品，太陽下山後出去走一走，不要直射太陽、適度流汗，中陰暑的情況就會比較改善。

她觀察，近1週因為太熱身體不適的民眾增加至少3成，又以在家沒開冷氣者居多，建議室內溫度保持在25至27度，不要吃冰冷食物、不要從室外進入室內立刻沖冷水降溫，另外可多吃綠豆、薏仁、蓮子、百合、絲瓜、冬瓜、小黃瓜、小白菜、大白菜、黑木耳、白木耳、秋葵、山藥等食物。

如果因為流汗太多感到虛累，瞿瑞瑩表示，可食用酸的食物如檸檬茶、酸梅湯、檸檬愛玉等，中醫認為酸有收斂作用，有助保存體力避免耗損掉；自覺體溫較高，且頭暈、頭重、噁心、想吐等，就算進入冷氣房仍覺得熱氣散不掉、四肢無力、頭腦不清爽等症狀，就應多注意。

中醫 醫師 高溫

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