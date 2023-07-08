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六日都非常熱！社子38.6度極端高溫 今天全國前3熱都在台北市

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酷熱難耐「台北市亮紅燈！」社子再度飆出38.1度極端高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；大台北地區、花東縱谷及南部近山區有局部37度以上高溫發生的機率。記者潘俊宏／攝影
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；大台北地區、花東縱谷及南部近山區有局部37度以上高溫發生的機率。記者潘俊宏／攝影

根據中央氣象局資料顯示，台北市社子上午11時飆出38.1度極端高溫，其次為花蓮縣水璉36.8度，台北市台北、台北市台灣大學36.7度。

台北市社子測站暨昨天上午11時30分38.1度高溫，今天再度出現38.1度高溫。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；大台北地區、花東縱谷及南部近山區有局部37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生；新竹以北沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有較強陣風。

氣象局發布高溫資訊，西南風影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫 馬祖

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