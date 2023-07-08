漸凍人侷限不自由？舞劇「The Awake」翻轉生命的可能與感動

以漸凍人為主題的舞作「The Awake」昨天晚上展開演出，六位舞者在台上呈現漸凍人的侷限與自由，感傷及欣喜，七十分鐘的表演讓大家看到生命有不同的可能。編創者謝筱瑋與謝筱婷於會後座談分享，創作之初，曾經覺得漸凍人是太痛苦的疾病，無法理解患者為何有辦法活下去，如今舞作中呈現她們找到的答案。

「InTW舞影工作室」最初於2019年在空總台灣當代文化實驗場，以浸潤式劇場階段性呈現，原本預計很快登上舞台，但受到新冠疫情影響，延宕三年。這次「The Awake」於七月七日到九日在台北市水源劇場一連演出四場，是疫情後的首次實體演出，昨天現場有一直對舞作投予關注的觀眾，也有漸凍人等病友與家屬。

漸凍人協會理事長屈穎早在2019年即在空總看過演出，即使這三年與「InTW舞影工作室」有許多分享和合作，但昨天是她第一次完整的看到「The Awake」正式呈現。深刻了解病友和家屬生命處境的她，在舞作中第一個嘶吼聲音出現時，眼淚就爆了出來，「我很難解釋為什麼，我覺得這就是藝術帶來的共情。」

屈穎還想跟大家說，舞作中與我們的生命、經歷最相應的，就是無序。「因為這場病，就是讓我們的生命進入到完全無序的狀態。」她說，每一位舞者好像代表一個情緒，但又不完全是。人生絕對不是只有喜怒哀樂，有很多的無助、無奈、徬徨，最後把這一切都歸為一個無常，當無常成為日常，就是這一切的演繹。

謝筱瑋與謝筱婷提到「The Awake」創作的最初，一開始是從童話故事睡美人開始發想，進而找到漸凍人做為主題。記得最早在空總演出時，與漸凍人協會並不比熟悉，當時知道有病友家屬來看演出，而且有人開始掉淚，她們在旁，其實非常緊張。

回想還沒有謝幕之前， 舞者回到後台，他們已經感受觀眾的情緒非常緊繃。舞者問：「我們讓觀眾落淚，這是一件好事嗎？」那時候謝筱瑋與謝筱婷也不知道答案，「其實帶著非常大的擔憂，然後出去謝幕。」沒有想到協會的回饋非常熱烈，讓她們與舞者可以放心真正探討這個課題，甚至到生命最後的部分。

空總演出隔年，「InTW舞影工作室」開始接觸漸凍人病友，屈穎希望筱婷、筱瑋能夠看到，病友真正臨終到生命結束的這段旅程，因為才是去了解這個疾病，最完整的部分。對此，謝筱瑋說，她和筱瑋非常感恩，「那個是一個極大的信任」，因為必須去說服病友接受一個藝文創作者，甚至不是朋友，可以踏入他生命中那麼重要的一個時刻。

屈穎感謝舞者用靈動的肢體，演繹這些很難用文字去描述的複雜情感，「我相信這些情感，是我們每一個人內心都擁有的。」謝筱瑋說，一開始設法了解漸凍人時，這個疾病對她來講實在太痛苦了，無法理解病友為什麼有辦法繼續活下去。如今她和筱婷或許找到了答案，「我在舞作裡展現我的答案，我相信大家都可以去尋找自己的答案。」

●漸凍人協會理事長屈穎演出後座談發言全文：（注意，內有演出情節） 當第一個嘶吼聲音出現的時候，我那時候就崩潰了，整個眼淚就「砰」的爆出來。 其實我很難解釋為什麼，我覺得這就是藝術，它帶給你的共情。你某個東西被打到了，但我很難告訴你，它打到我哪個部分是跟我生活中或經歷中哪個部分共振，我不知道。 再有一個部分印象很深刻，就是兩個舞者在台上的舞蹈。那個部分其實讓我很糾結，如果大家有興趣，回去可以稍微查一下Kiki和Tom的故事。我叫屈穎，然後陳大謀，我的先生是漸凍人。他是一位非常非常優秀的台灣男孩子。 我跟他相戀是在上海，我們相遇，然後陪他走，走到現在。其實跟這個疾病的相處，我覺得那一段就好像在演繹，其實生病的人到底是誰，有點分不清楚。當舞者兩個人交錯中，好像那個角色一直在轉換，一會兒不能動的是他，一會兒不能動的是我，就像一個照顧者和病人，到底是誰生病？ 有時候我覺得是我在生病，但我照顧的又是我先生；但有時候又覺得好像他能動，好像是我不能動了，因為他的思想比我更加的自由，更加的開放，反而我的人生被禁錮住了，就這樣一直在交集中。看到那時候就是眼淚不停往下流，這是一個很具體的呼應。 另外就是大家可能印象深刻，就是很多的指令，開始是舞者一個一個去下指令，要求做了一個一個的動作，要大家來做到，但最後卻好像被霸凌一樣。 其實我們的人生就是這樣，感覺開始時病友是被照顧者，他會說幫我把頭調整一下，左邊一點、 右邊一點。這也是編舞時非常厲害的部分，發現到一個全身不能動的人，在被照顧的過程中，他是有很多的指令，手抬高一點、低一點、腳幫我放平、踩枕頭，那最後呢？好像所有舞者好像去霸凌一個舞者，其實也就是我們的生命去被這個疾病霸凌了。 那一幕我看到，整個就是沒辦法。因為不是生病的人被霸凌，而是每一個被牽扯其中的人，都被這一場病在欺負了。我覺得舞者很想捂住耳朵不要聽、不要聽，他已經被折磨得快瘋掉了，但他掙脫不了。 再到最後那堵牆，那就是我們的生命，我相信我們每個人的生命中都有一道牆，我們衝不破、逃不掉，沒有辦法沒辦法逃出來。但我也很感謝最後一段，生活還不是那麼糟，那個生命最後是柔軟的、自由的，有一道光引領著我們，我可以找到那個飛翔的力量。 其實我還想跟大家說，整個讓我看到的，就是跟我們的生命，跟我們的經歷最相應的，就是無序。因為這場病，就是讓我們的生命進入到完全無序的狀態。 大家可能看到的就是說，哎呦，我好像看不懂。其實我也看不懂，但是我心裡的情感一直在被激發出來，每一位舞者，好像代表的是一個情緒，但又不完全是。我們的人生絕對不是只有喜怒哀樂，有很多的無助、無奈、徬徨，最後把這一切都歸為一個無常，當無常成為日常的時候，就是這一切的演繹。 非常非常感謝這些舞者用他們靈動的肢體，去演繹這麼豐沛，很難用文字去一一描述的，這些複雜的情感。而我相信這些情感，是我們每一個人內心都擁有的。 說到跟舞團互動的過程，其實筱瑋、筱婷婷非常地用功，他們很安靜，一直在默默耕耘，舞者們也是。其實我們的互動的頻次並沒有很高，但他們就是很用功的去做田野調查，不僅去訪談病友，進入到病友的生活中去觀察，去看病友整個的照顧過程，這和兩位編舞者的本來的專業也有關，再加上她們兩人有非常深度的對於生命的思考，還能夠把它再提煉出來。

對於漸凍症病友，大家可能比較陌生，大家可能原本的認知停留在是疾病這兩個字上面，「漸凍」，身體漸漸不能動，但他的靈魂是自由的，他的感覺是正常，可能僅此而已。

但筱瑋和筱婷看到的是這一群人的生命，並得到啟發，病友在身體不能動的情況下，他仍然在創造，仍然可以讓他的生命有更多可能，透過這樣子的呈現，也給病友和所有觀眾更多的啟發，對於生命的可能，可能有更多的思考，所以很感謝，非常感謝。

●《The Awake》演出資訊：

7月8日至9日於台北市水源劇場還有三場演出，最後一場為輕鬆自在場，提供100張現場排隊特價票，邀請首次踏進劇場的朋友共襄盛舉。

OPENTIX購票資訊：https://www.opentix.life/event/1649360522195685379

《The Awake》表演資訊：http://www.intwstudio.com/blog/2023/4/11/the-awake

「InTW舞影工作室」臉書專頁：https://www.facebook.com/intwstudio