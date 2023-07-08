今年7月熱傷害逾200人次！不帶傘不防曬7成都是男性

近期天氣炎熱，中央氣象局今天發布16縣市高溫警訊，台北市社子上午11時飆出38.1度極端高溫。國健署統計熱傷害人次，今年7月第一周已達200人次，相較去年7月1日至7月7日僅97人次，大幅增加，而去年7月整月份共775人次發生熱傷害。近5年數據發現，19至64歲族群熱傷害頻率最高，今年1月1日至6月30日已有701人發生熱傷害，占73.3%。而男性較容易熱傷害，今年至6月30日已有701名，占比73%。

國健署社區健康組組長羅素英說，近日天氣炎熱，男性比較不帶陽傘、寬邊帽、太陽眼鏡及抹防曬乳液，恐增加熱傷害機率，提醒民眾應做好保護預防措施。民眾應穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，也要勤補水分，不論在室內或室外都要喝水，也要避免瞬間大量補充水份或冰水，也不以含糖飲料取代。

羅素英表示，當身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾燥發紅、心跳加速、呼吸過快、低血壓等，嚴重者恐會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速設法保持涼爽降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐或意識持續不清，請立即就醫。

台灣中醫臨床醫學會發言人、馬偕紀念醫院中醫部主治醫師瞿瑞瑩表示，中醫黃帝內經提到，夏季養生的原則是「少動多靜」，因為夏天熱、人心浮躁、脾氣不好、睡不好，應多從事靜態活動如室內運動、輕度走動為主，也可以去健身房，避免於戶外曝曬、大量流汗的環境。若夏天過度流汗，會傷心氣，出現喘、虛累症狀，應避免過度流汗，要多補充水分。

瞿瑞瑩說，許多人夏天長期待冷氣房，恐有「寒包火」問題，因室內冷氣開很冷，導致毛孔縮小，一出戶外流汗毛孔就變大，溫差情況下，導致有些熱會隨流汗流出，待在冷氣房反而無法散熱，即是中醫的「中陰暑」，症狀包括頭暈、肚子脹、水腫、反胃、排便比較黏、胃口比較差等狀況。也有人愛喝冰水，吃冰西瓜、冰淇淋等，都可能有中陰暑問題，建議避免。

瞿瑞瑩表示，室內冷氣不應開太冷，建議溫度落在25到27度之間，不與室外落差太大。亦可以吃綠豆、薏仁、蓮子、百合等，有清熱、解毒、排濕、清心火、潤肺、安神的效果，夏天適合吃的蔬菜包括絲瓜、冬瓜、小黃瓜等瓜類，以及小白菜、大白菜，或膠質多的食物像是黑木耳、白木耳、秋葵、山藥等，皆有助於消暑及補水，不建議吃溫補食材，包括麻油雞、薑母鴨或藥膳湯。

瞿瑞瑩表示，近期天氣過度炎熱，這周就診患者增加2至3成，許多人流汗過度造成氣虛、疲勞症狀，但不一定都是中暑，也有患者自覺頭暈、頭重、噁心、想吐，感覺熱退不掉、四肢無力、頭腦不清爽而來就醫。以中醫理論，吃酸可以達到收斂、保存汗液效果，像是可以喝檸檬茶、酸梅湯、檸檬愛玉等，保存體力避免耗損掉。