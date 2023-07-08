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台南防堵登革熱 建築工地查獲孳生源勒令停工
台南市本土性登革熱累計217例，市府今天公布最新稽查措施，營建工地一旦查獲孳生源，不僅依法裁處，勒令停工1週，且公布建案名稱及地點。
台南市6月12日出現今年全國首例本土性登革熱病例，不到1個月，累計已達217例，分布在仁德區、東區、善化區、永康區、安南區、北區及南區共7個行政區，市府全力孳清。
市府環保局統計，截至7月6日，台南市開立146張罰單，其中工地91張約占62%，多是沉沙桶、電梯井、截水溝或地板積水。市府已列管仁德區8處、東區10處及永康4處工地為高風險工地。
市府6月稽查32案次建築工地，其中6個建築工地遭勒令停工，5案改善後復工，剩下1案是昨天查獲孳生源的仁德區建案新東琚，已勒令停工至7月14日。
因工地多積水孳生病媒蚊，市府今天公布最新稽查措施，營建工地一旦查獲孳生源，將依廢棄物清理法及傳染病防治法裁處，並依建築法第58條勒令停工1週，且公布建案名稱與地點；若業主未立即改善，將按日連續裁罰。
市府表示，工務局將派員稽查高風險區建築工地，並要求巡查清除電梯機坑、地下室、工程使用堆積物、消防用蓄水池、工地空地範圍及周圍水溝等，且對無法排除積水處投放乳塊（亞培松）及定期噴藥滅蚊。
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