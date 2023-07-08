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21例獲得！疫苗救濟金最新結果 2國中生打BNT出現MIS-C、心肌酵素上升

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部預防接種受害救濟審議小組VICP最新會議結果出爐，此次審查170案，共有21例獲得救濟金，其中包含AZ疫苗13例、BNT疫苗5例、高端及莫德納各1例，另有卡介苗1例。示意圖。本報資料照片
衛福部預防接種受害救濟審議小組VICP最新會議結果出爐，此次審查170案，共有21例獲得救濟金，其中包含AZ疫苗13例、BNT疫苗5例、高端及莫德納各1例，另有卡介苗1例。示意圖。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組VICP最新會議結果出爐，此次審查170案，共有21例獲得救濟金，其中包含AZ疫苗13例、BNT疫苗5例、高端及莫德納各1例，另有卡介苗1例。疾管署副署長曾淑慧表示，其中包含兩名國中生接種BNT疫苗後出現MIS-C及心肌酵素微幅上升的狀況，分別給予6萬元及2萬元救濟金。

曾淑慧說，雲林縣60多歲胡先生在接種AZ疫苗的32天後，因雙手麻木、步態緩慢等情形就醫；接種後約 4 個月再次因步態不穩及下肢無力症狀就醫。經過神經傳導檢查後符合多發性神經病變，但其症狀無法確定與AZ相關，核予救濟金20萬元。

另．有兩例國中生，其中一名為台北市10多歲女性在接種BNT疫苗13天後陸續出現發燒、皮膚紅疹等情形，就醫後診斷為多系統發炎症候群（MIS-C），並且接種疫苗前並無相關疾病史，研判與疫苗相關，給予救濟金6萬元。

另一名個案為宜蘭縣10多歲男性，在接種BNT疫苗3天後出現間歇性頭痛與胸悶症狀就醫，血液檢驗顯示心肌酵素微幅上升，研判疫苗相關，核予救濟金2萬元。

AZ疫苗 BNT 酵素

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