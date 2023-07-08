榮總院長陳威明：2前提下推智慧醫療 降低人力成本

智慧醫療行之有年，但如何確切使用的AI是智慧醫療最重要的方向。中華醫學會8日舉辦北科生醫健康論壇，邀請醫院實務、產業與學界對智慧醫療研究與實務具經驗的專家學者講座。中華醫學會理事長也是台北榮總院長陳威明表示，希望各家醫院在不重複投資、保護醫院資安為前提下，一起發展智慧醫療，也為國家經濟努力。

北科生醫健康論壇針對數位醫療的未來、軟體醫材規劃、智慧醫療落地應用等主題舉辦講座。陳威明說，題目的北科其實是指北投士林科學園區，這裡是台北最後一塊重劃區，目的就是引入智慧健康產業；此區有豐沛生醫資源、重要學術單位及醫療機構，除了北榮也有振興、和信醫院、市立陽明等。

陳威明表示，北榮近年智慧醫療發展小有成績，例如放射線有腦部轉移腫瘤偵測模型落地，實屬不易。他並呼籲，各家醫院在不重複投資、保護醫院資安為前提下，一起發展智慧醫療，讓在醫院人力不足的狀況下，可以透過智慧醫療輔助降低人力成本，也透過產業力量把智慧醫療推展到海外，一起為國家經濟盡一份心力。

衛生福利部資訊處長龐一鳴則針對「建立完善數位醫療平台以發展卓越智慧醫院」為題分享；他說，做系統是封閉的，但推行數位醫療平台是「開放的」，做平台沒有敵人。

台大醫院智慧醫療中心副主任郭律成則說，人工智慧在醫療上應該是輔助醫療人員，常見應用如決策輔助、治療結果預測等。