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本周全球均溫3度刷新紀錄！科學家：可能是10萬年來最熱

全台發燒！台北紅到發紫 高溫酷熱至少到明天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天台灣仍受到太平洋高壓影響，加上西南風帶來乾且熱的空氣，今天各地高溫炎熱，這樣的炎熱天氣預估持續到明天。記者蘇健忠／攝影
今天台灣仍受到太平洋高壓影響，加上西南風帶來乾且熱的空氣，今天各地高溫炎熱，這樣的炎熱天氣預估持續到明天。記者蘇健忠／攝影

中央氣象局預報員趙竑說，今天台灣仍受到太平洋高壓影響，加上西南風帶來乾且熱的空氣，今天各地高溫炎熱，這樣的炎熱天氣預估持續到明天。下周一之後水氣增加、各地雲量稍微增加，高溫較這幾天下降1、2度左右。

根據氣象局觀測資料顯示，台北市社子上午10時出現36.9度高溫，其次為雲林縣雲林分場36.2度，台東縣金崙和台北市台灣大學測站也有36.0度。

趙竑說，台灣今天附近沒有什麼雲，一周高溫分布，今明兩天高溫普遍可以來到33至36度左右，大台北盆地、南部近山區、花東縱谷有機會達到37度、38度左右。今明兩天非常熱，一定要注意防曬、補充水分，避免中暑。

趙竑表示，下周一環境水氣增加，雲量也會增加，高溫會稍微下降，高溫普遍來到32至35度，近山區及台北盆地可能高1度左右。相較這幾天沒這麼炎熱，仍會有高溫情況出現。

未來一周降雨趨勢，趙竑說，今天、明天高壓比較強勁，環境也比較乾燥，主要降雨集中在中午過後，山區今明兩天會有零星午後雷陣雨。到了下周一之後西南風稍微減弱，水氣也稍微增多，東半部、山區也會有午後雷陣雨的機會。至於西半部午後雷陣雨可能擴及到近山區的平地。

趙竑說，下周二之後南方帶來的水氣比較偏多，迎風面東南部、恆春半島可能整天有不定時短暫陣雨，西半部地區也會有午後雷陣雨的狀況，雨勢的強度、降雨量都會比10日之前來得廣、大。

未來一周降雨趨勢，今天、明天降雨集中在中午過後，山區今明兩天會有零星午後雷陣雨。下周一之後水氣稍微增多，東半部、山區有午後雷陣雨的機會。至於西半部午後雷陣雨可能擴及到近山區的平地。圖／氣象局提供
未來一周降雨趨勢，今天、明天降雨集中在中午過後，山區今明兩天會有零星午後雷陣雨。下周一之後水氣稍微增多，東半部、山區有午後雷陣雨的機會。至於西半部午後雷陣雨可能擴及到近山區的平地。圖／氣象局提供
今天台灣仍受到太平洋高壓影響，加上西南風帶來乾且熱的空氣，今天各地高溫炎熱，這樣的炎熱天氣預估持續到明天。下周一之後水氣增加、各地雲量稍微增加，高溫較這幾天下降1、2度左右。圖／氣象局提供
今天台灣仍受到太平洋高壓影響，加上西南風帶來乾且熱的空氣，今天各地高溫炎熱，這樣的炎熱天氣預估持續到明天。下周一之後水氣增加、各地雲量稍微增加，高溫較這幾天下降1、2度左右。圖／氣象局提供

高溫 氣象局 雲林

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